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۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

یک فروند لنج در قشم طعمه حریق شد

یک فروند لنج در قشم طعمه حریق شد

قشم - شهردار لافت گفت: یک فروند لنج از جنس فایبر گلاس در کارگاه شناور سازی مام وطن روستای پی‌پشت در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحیمی هلری در تشریح جزییات این آتش سوزی اظهارداشت: حوالی ساعت ۱۴:۰۰، گزارشی مبنی بر آتش سوزی در یک فروند لنج از نوع فایبرگلاس در کارگاه شناور سازی مام وطن قشم به مالکیت عارف افتخاری دریافت شد.

وی ادامه داد: با کسب این خبر بی درنگ آتش نشانان با یک دستگاه خودرو از ایستگاه خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری بندر لافت به محل وقوع این حادثه اعزام و پس از ۱۵ دقیقه طی مسیر به محل وقوع این آتش سوزی رسیدند.

شهردار لافت اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به این شناور بی وقفه عملیات اطفای حریق را آغاز و پس از ۴۵ دقیقه خنک سازی، حریق این شناور را کنترل کرده و آتش را خاموش کردند.

رحیمی هُلُری توضیح داد: در جریان این عملیات اطفای حریق آتش نشانان روستای کوشه و شهر درگهان نیز برای کنترل آتش در این عملیات اطفا حریق حضور داشتند. علت حادثه در دست بررسی است.

شهردار لافت برای بار دوم نیز اعلام کرد: با توجه به تجمع کارگاه ها و شرکت های صنعتی و تردد روزانه بسیاری از خودروهای سواری و سنگین در محور لافت به درگهان این محور نیازمند ایمن سازی و احداث پایگاه های اورژانس و ایستگاه های آتش نشانی است.

۲۰ مهر ۱۴۰۰ نیز ۲ فروند لنج باری ۵۵۰ تنُی در حال ساخت از جنس فایبر گلاس در کارگاه لنج سازی روستای پی‌پشت در آتش سوختند. همچنین ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز یک یک فروند لنج صیادی از جنس فایبر گلاس در کارگاه لنج سازی کامران سازه روستای پی‌پشت در آتش سوخت.

کد مطلب 5572246

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