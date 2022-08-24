یک فروند لنج در قشم طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحیمی هلری در تشریح جزییات این آتش سوزی اظهارداشت: حوالی ساعت ۱۴:۰۰، گزارشی مبنی بر آتش سوزی در یک فروند لنج از نوع فایبرگلاس در کارگاه شناور سازی مام وطن قشم به مالکیت عارف افتخاری دریافت شد.

وی ادامه داد: با کسب این خبر بی درنگ آتش نشانان با یک دستگاه خودرو از ایستگاه خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری بندر لافت به محل وقوع این حادثه اعزام و پس از ۱۵ دقیقه طی مسیر به محل وقوع این آتش سوزی رسیدند.

شهردار لافت اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به این شناور بی وقفه عملیات اطفای حریق را آغاز و پس از ۴۵ دقیقه خنک سازی، حریق این شناور را کنترل کرده و آتش را خاموش کردند.

رحیمی هُلُری توضیح داد: در جریان این عملیات اطفای حریق آتش نشانان روستای کوشه و شهر درگهان نیز برای کنترل آتش در این عملیات اطفا حریق حضور داشتند. علت حادثه در دست بررسی است.

شهردار لافت برای بار دوم نیز اعلام کرد: با توجه به تجمع کارگاه ها و شرکت های صنعتی و تردد روزانه بسیاری از خودروهای سواری و سنگین در محور لافت به درگهان این محور نیازمند ایمن سازی و احداث پایگاه های اورژانس و ایستگاه های آتش نشانی است.

۲۰ مهر ۱۴۰۰ نیز ۲ فروند لنج باری ۵۵۰ تنُی در حال ساخت از جنس فایبر گلاس در کارگاه لنج سازی روستای پی‌پشت در آتش سوختند. همچنین ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز یک یک فروند لنج صیادی از جنس فایبر گلاس در کارگاه لنج سازی کامران سازه روستای پی‌پشت در آتش سوخت.