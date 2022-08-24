  1. استانها
  2. خوزستان
۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران:

همه به مسجدسلیمان کمک کنیم/بازیکنانم کیفیت واقعی خود را نشان دهند

همه به مسجدسلیمان کمک کنیم/بازیکنانم کیفیت واقعی خود را نشان دهند

مسجدسلیمان- سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با اشاره به اینکه باید همه به شهر مسجدسلیمان کمک کنیم، گفت: میزبانی نفت در شهر مسجد سلیمان حق مسلم این تیم و مردم این شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش بازی تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با اشاره به اینکه تنها دل‌خوشی این شهر همین تیم فوتبال است، گفت: به هنگام فعالیت در نفت شاهد بودم که مردم چقدر به این تیم علاقه‌مند هستند و چقدر تیم نفت می‌تواند حال مردم این شهر را خوب کند.

وی، کیفیت ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان را خوب دانست و افزود: برگزاری بازی در این شهر باید هیچ مشکلی نداشته باشد و همه باید به این شهر کمک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران اظهار کرد: با توجه به نتیجه ضعیف هفته قبل، این دیدار برای ما حساس‌تر شده و باید بتوانیم یک بازی خوب و قوی را انجام دهیم.

حسینی گفت: در طول هفته سعی کردیم از نظر روحی و جسمی روی بازیکنان کار کنیم و نقطه ضعفمان را بررسی و خودمان برای یک بازی سخت دیگر مقابل تیم خوب نفت آماده کنیم.

وی گفت: امیدوارم بازیکنانم از بازی گذشته درس گرفته باشند و کیفیت واقعی خودشان را نشان دهند.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های مسجدسلیمان و پیکان تهران از ساعت ۲۰ فردا در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان در برابر هم صف آرایی می‌کنند.

کد مطلب 5572293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها