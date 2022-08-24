همه به مسجدسلیمان کمک کنیم/بازیکنانم کیفیت واقعی خود را نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش بازی تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با اشاره به اینکه تنها دل‌خوشی این شهر همین تیم فوتبال است، گفت: به هنگام فعالیت در نفت شاهد بودم که مردم چقدر به این تیم علاقه‌مند هستند و چقدر تیم نفت می‌تواند حال مردم این شهر را خوب کند.

وی، کیفیت ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان را خوب دانست و افزود: برگزاری بازی در این شهر باید هیچ مشکلی نداشته باشد و همه باید به این شهر کمک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران اظهار کرد: با توجه به نتیجه ضعیف هفته قبل، این دیدار برای ما حساس‌تر شده و باید بتوانیم یک بازی خوب و قوی را انجام دهیم.

حسینی گفت: در طول هفته سعی کردیم از نظر روحی و جسمی روی بازیکنان کار کنیم و نقطه ضعفمان را بررسی و خودمان برای یک بازی سخت دیگر مقابل تیم خوب نفت آماده کنیم.

وی گفت: امیدوارم بازیکنانم از بازی گذشته درس گرفته باشند و کیفیت واقعی خودشان را نشان دهند.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های مسجدسلیمان و پیکان تهران از ساعت ۲۰ فردا در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان در برابر هم صف آرایی می‌کنند.