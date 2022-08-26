تصاویر ماهواره خیام رونمایی می شود/صادرات محصولات فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در سخنانی بین اقامه نماز جمعه ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و مدافع حرم و شهدای استان مازندران گفت: پیام دولت سیزدهم خدمتگزاری به مردم است و این راه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه طی یکسال گذشته تمام اعضای دولت شبانه روزی تلاش کردند تا به مردم خدمتگزاری و مشکلات پیچده را حل کنند، گفت: دولت سیزدهم مردمی و نشانه آن کار جهادی و انقلابی است و طی یکسال گذشته دولت به همه استانها سفر کرده است.
وی با اظهار اینکه سفر دولت به استانها فرمایشی نبود بلکه مصوبات متعدد داشته است، گفت: برای هر سفر ساعتها وقت کارشناسی گذاشته شد و در ۳۱ سفر برنامه ریزی های دقیقی صورت گرفته است.
زارع پور با عنوان اینکه امروز همه اعضای دولت به استانهای مختلف سفر کردند، آن را اقدامی بی نظیری دانست و گفت: تلاش میکنیم به پشتوانه مردم کشور، شجاعت انجام کارهای بزرگ را دارد و مردمی سازی یارانهها از جمله اقدامات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حذف فساد و رانت را از جمله مزایای مردمی سازی یارانهها بیان کرد و گفت: امروز همه مردم حداقل درآمد را پیدا کردند و کاهش فاصله طبقاتی از دیگر اقدامات است.
وی گفت: در ایام کرونا یکسال قبل روزانه ۷۰۰ کشته میدادیم اما امروز با نهضت واکسیناسیون آمارها کاهش چشمگیری یافته است و بیمه کردن شش میلیون فرد فاقد بیمه از جمله تلاشهای دولت سیزدهم است.
زارع پور تعامل با کشورهای همسایه را در عین عزت و حفظ منافع کشور را از دیگر دستاوردهای دولت ذکر کرد و گفت: امروز کشور با عزت با کشورهای مختلف تعامل دارد و طی یکسال بیش از ۱۰۰ هیئت خارجی با کشورهای مختلف تبادل شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به پرتاب ماهواره نور ۲ اسفندماه سال قبل آن را مایه افتخار برای کشور دانست و گفت: ما جزو ۱۰ کشوری هستیم که چرخه کامل و بومی فناوری فضایی هستیم و میتوانیم ماهواره بسازیم و آن را پرتاب کنیم.
زارع پور یادآور شد: تا پایان دولت سیزدهم میتوانیم ماهوارههای سنگین را در مدارات مختلف از جمله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری زمین قرار دهیم و با شتاب در حال جبران عقب ماندگیهای مختلف هستیم.
وی با اشاره به پرتاب ماهواره خیام گفت: تصاویر این ماهواره دارای دقت بسیار بالا است و هفته بعد این تصاویر منتشر میشود و در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی قابل بهره برداری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارتباطات روستایی طی یکسال گذشته بیش از دو هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شد و تا پایان امسال بیش از ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل میشود.
۲۰ درصد خدمات دولت در درگاه هوشمند ملی عرضه میشود
وی راه اندازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را از دیگر خدمات برشمرد و گفت: در این درگاه تمامی خدمات دولت به صورت غیرحضوری ارائه میشود و باید کاری کنیم مردم کارهایشان را در خانههایشان انجام دهند و کارهای اداری را از طریق گوشی و تبلت انجام دهند.
عیسی زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ درصد خدمات دولت از طریق درگاه هوشمند ملی ارائه میشود، گفت: تا پایان دولت سیزدهم کاری میکنیم کسی برای انجام کار اداری نیازی به مراجعه به ادارات نداشته باشند و همه از طریق فضای مجازی و برخط انجام دهند.
وی به اجرای طرح بزرگ فیبر نوری اشاره کرد و گفت: تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد از خانوارها با سرعت چند ده یا چندصدبرابری به شبکه اطلاعات متصل میشود و حمایت از سکوها و پلتفورم های داخلی پیش بینی کردیم تا شاهد فعالیت آنها در فضای مجازی باشیم.
وی عرضه محصولات باکیفیت فناورانه به کشورهای مختلف را از جمله برنامهها برشمرد و گفت: در حال حاضر محصولات فناورانه مخابراتی به کشورهای مختلف صادر میشود و هفته اینده یک محموله از محصولات را به چند کشور صادر میکنیم.
زارع پور یادآور شد: در حال حاضر برخی ازتجهیزات جمهوری اسالمی ایران به ۸۰ تا ۹۰ کشور جهان صادر میشود و این مسائل را باید برای جوانان بازگو کنیم.
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