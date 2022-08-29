بلوط های آفت زده زاگرس نیازمند کمک همگانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- مهسا حشمتی: آفت لورانتوس که به زبان کوردی به آن موخور گفته می‌شود، یک آفت گیاهی است که در تنه و شاخه‌های بعضی از گیاهان از جمله بلوط شروع به رشد می‌کند و از شیره درختان میزبان تغذیه کرده به همین علت کم کم باعث خشک شدن درخت می‌شود بذر این آفت از طریق پرندگان و یا به طور مستقیم از گیاه آلوده به سایر درختان منتقل می‌شود بذرلورانتوس بعد از رسیدن با جدا شدن از غلاف تا فاصله ۲۵ متری به اطراف پرتاب می‌شود و به دلیل داشتن ماده‌ای ژله مانند، قدرت چسبندگی دارد که با اصابت به تنه و شاخه درختان شروع به رشد می‌کند.

راه‌های مبارزه با این آفت در شرایط عادی بریدن شاخه درختان آلوده، کشیدن پلاستیک سیاه بر روی گیاه آفت برای جلوگیری از رسیدن نور و در نتیجه عدم رشد و خشک شدن آن است.

تلاش گروه‌های محیط زیستی برای حفظ درختان بلوط

محسن عزیزی مؤسس گروه بلوط دالاهو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه بلوط دالاهو از سال ۹۵ در شهرستان سرپل ذهاب شروع به فعالیت کرده و در سال اول سه هزار چاله بذر بلوط و هزار گلدان بذر به شکل آزمایشی کشت شد که خوشبختانه بیش از ۸۰ درصد به نتیجه رسید.

وی افزود: در سال‌های بعد در کاشت بذر و نهال این ظرفیت سال به سال افزایش پیدا کرد تا به ۳۰ هزار چاله کشت بذر در سال و ۱۰ هزار گلدان پرورش بذر بلوط در سال رسید و گروه بلوط دالاهو در این مدت بیش از یک هزار هکتار از جنگل‌های بلوط را از سرطان لورانتوس آفت کشی کرده است متأسفانه بیش از ۴۰ درصد درختان بلوط در شهرستان سرپل ذهاب در کوه‌های دالاهو دچار سرطان لورانتوس شده و در معرض نابودی و خشکی ۱۰۰ درصد قرار گرفته است.

مسئول انجمن محیط زیستی بلوط دالاهو تصریح کرد: آتش‌سوزی و بروز آفت لورانتوس روز به روز حیات درختان بلوط را بیشتر از دیروز تهدید می‌کند و نبود امکانات و ابزارآلات مکانیکی برای برداشتن این آفت از تنه درخت باعث شده که گروه بلوط دالاهو به سختی با کم‌ترین امکانات با این نوع آفت مبارزه کنند در سال اول سه نفر شروع کننده این کار بودیم که با همکاری سیروس عزیزی، پیمان آقاویسی و محسن عزیزی بود و الان ده‌ها نفر در شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه و در تمام استان‌های ایران عضویت و فعالیت دارند.

عزیزی خاطرنشان کرد: به شکل سالانه در جشنواره بذر بلوط رایگان که از مهرماه تا بهمن‌ماه شروع می‌شود ارسال بذر بلوط رایگان به تمام نقاط ایران برای کشت داشته و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار جفت بذر بلوط ارسال شد در سال جاری نیز قصد پرورش ۱۰۰ هزار نهال در روستاهای استان کرمانشاه را داریم که نیاز به حمایت دولت و مردم بوده چراکه گروه ما کاملاً مردم نهاد است.

وی عنوان کرد: هدف انجمن بلوط دالاهو ترمیم و احیای جنگل‌های بلوطی است که در سال‌های اخیر از بین رفته‌اند و حفظ و نگهداری از وضع موجود جنگل‌های بلوط را انجام می‌دهیم در استان‌های تهران، اصفهان، مازندران و چند استان دیگر ۱۵ هزار بذر بلوط برای کشت به شکل رایگان ارسال شده و اداره منابع طبیعی استان و شهرستان نیز از سال جاری حمایت‌های خود را از انجمن آغاز کرد.

‌لورانتوس مهم‌ترین آفت درختان جنگلی بلوط

نوراله احمدی کارشناس جنگل منابع طبیعی شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لورانتوس مهم‌ترین آفت درختان جنگلی مخصوصاً بلوط زاگرس است و بهترین راه مقابله با این آفت نیمه انگلی انجام اقدام مکانیکی است.

وی افزود: لورانتوس در گذشته به صورت محدود بر روی درختان بلوط منطقه ظاهر می‌شد و مردم روستایی برای مصارف دارویی از آن استفاده می‌کردند اما در اثر غفلت در سال‌های گذشته این آفت گسترش یافته و اگر اقدامات مقابله‌ای انجام نشود باعث نابودی درختان بلوط می‌شود.

کارشناس جنگل تصریح کرد: امروزه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه با این آفت بسیار مهم است و اقدامات گروه مردم نهاد بلوط دالاهو و مردم روستای بزمیرآباد شایسته تقدیر است.