اختصاص ۲۲۰۰میلیارد تومان از اعتبارات سفر دولت به آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان دوشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با شبکه استانی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی اظهار کرد: بخش عمده این تخصیص نقدی بوده که می‌تواند موتوری محرک برای توسعه استان و اجرای طرح‌های نیمه تمام باشد.

وی اضافه کرد: در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای استان به تصویب رسید که با نظر ویژه دولت و آیت الله رئیسی، به صورت مستمر بخش‌هایی از آن در حال تخصیص است.

انجام ۱۵ سفر شهرستانی برای توسعه و رفع محرومیت آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور در راستای سیاست «در کنار مردم» بودن دولت سیزدهم اجرایی شده است، ادامه داد: در حوزه استان هم، ما سفرهای شهرستانی را بنا نهاده ایم که تاکنون ۱۵ سفر صورت گرفته است.

معتمدیان با بیان اینکه در این سفرها وضعیت ۲۸ شهر از ۴۸ شهر استان مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: حضور در ۱۵۳ روستا از جمله روستاهای محروم و قرار گرفتن در جریان مشکلات مردم، از جمله موارد مهم این سفرها بود که در پی آن، تصمیم‌های بسیار خوبی هم در شورای برنامه ریزی و توسعه مختص شهرستان‌ها تمهید شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار سفرهای شهرستانی، بازدید از مناطق محروم شهرهای بزرگ از جمله ارومیه در دستور کار جدی مدیریت ارشد آذربایجان غربی بوده است، گفت: در این راستا بر روی مناطق محروم حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی ارومیه متمرکز شده ایم و بازدیدهای خوبی نیز در این راستا انجام شده است.

آذربایجان غربی ۳۰۰۰ پروژه نیمه تمام عمرانی دارد

وی از وجود کمبودهای اساسی و شاخص‌های بسیار پایین در بخش‌های مختلف توسعه‌ای در این مناطق خبر داد و یادآور شد: از همه ظرفیت‌های اعتباری برای بهبود این شاخص‌ها استفاده شد، عقب افتادگی ما در بعضی بخش‌ها زیاد است و باید تلاش مضاعفی داشته باشیم تا به میانگین کشوری در بسیاری شاخص‌ها برسیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در آذربایجان غربی افزود: اولویت دولت اتمام همین طرح‌ها بود که در هفته دولت امسال نیز بخش مهمی از آنها به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در یک سال گذشته به اتمام رسیده و سعی داریم با توجه ویژه اعتباری، بخش بیشتری را در ماه‌های آینده به بهره برداری برسانیم.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در آذربایجان غربی را کاهش نرخ بیکاری در استان عنوان کرد و گفت: طبق اعلام مرکز آمار، شاهد کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بودیم و این شاخص از ۱۱.۲ به ۷.۴ درصد رسید.

استاندار آذربایجان غربی از جمله رویکردهای دولت سیزدهم را ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور عنوان کرد و افزود: بخشی از این رشد از طریق ارتقای بهره وری و بخش دیگر از طریق سرمایه گذاری خواهد بود که در این راستا، در هفته دولت امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در استان کلنگ زنی شد.

برنامه‌های سه گانه برای مطالعه و اکتشاف معادن آذربایجان غربی

معتمدیان از وجود برنامه‌های سه گانه برای مطالعه و اکتشاف معدنی و استفاده از ظرفیت دولتی در اجرای آنها در آذربایجان غربی خبر داد و اضافه کرد: در یک سال گذشته، یکی از بزرگترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی را در جنوب استان رقم زدیم که میزان سرمایه گذاری در آن ۴۰۰ میلیارد تومان بود.

وی از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف عمرانی استان را طی یک سال گذشته برشمرد و اظهار کرد: بهره برداری از ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، اجرای نهضت ملی مسکن و پیشرو بودن در این زمینه بین استان‌های مختلف کشور، افتتاح طرح‌های گازرسانی به میرآباد سردشت، زرآباد خوی و خلیفان مهاباد در هفته دولت، رساندن میزان بهره مندی روستاییان از گاز طبیعی به ۷۵ درصد و رشد هفت درصدی در این زمینه، گازرسانی به ۱۹۴ روستا با ۲۰ هزار خانوار، اجرای طرح هادی در ۹۰ روستا با ۱۳ درصد رشد و بازسازی چهار هزار واحد مسکونی روستایی، ارتقای شاخص بهره مندی از آب شرب در روستاها به ۸۶ درصد، اجرای ۷۶ طرح آبرسانی، ۲۳ هزار مترمکعب مخزن ذخیره و ۴۶ کیلومتر شبکه فاضلاب از جمله اقدامات صورت گرفته در استان طی این مدت بوده است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: احداث ۷۲ مدرسه با ۳۸۹ کلاس درس، رشد هفت درصدی زیرساخت‌های فرهنگی، احداث ۱۳۰ کیلومتر راه روستایی، سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در پنج پایانه مرزی، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطاتی در ۱۵۱ روستا، ارائه مجوز ۱۰۶ دفتر پیشخوان شهری و ۷۶ آی‌سی‌تی روستایی، رساندن سرانه تخت‌های بیمارستانی به ۱.۶ و نزدیک شدن به میانگین ۱.۷ کشوری، احداث ۶۰ خانه بهداشت، افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی تکاب و ۹۸ تختخوابی پیرانشهر و در آستانه افتتاح قرار گرفتن بیمارستان شاهین دژ از دیگر برنامه‌هایی بود که در یک سال گذشته به سرانجام رسید.

صادرات ۳.۴ میلیون تنی کالا یکسال گذشته از آذربایجان غربی

معتمدیان گفت: همچنین ارائه ۳۵۵ پروانه بهره برداری معادن، اکتشاف و گواهی کشف با ظرفیت اشتغال چهار هزار و ۲۰۰ نفری، احیای ۱۲۰ واحد راکد صنعتی در شهرک‌های صنعتی، تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان، افزایش ۷۴ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی نیز از دیگر مواردی است که طی یک سال اخیر در استان به اجرا درآمده است.

وی از صادرات ۳.۴ میلیون تنی طی یک سال گذشته از مرزهای آذربایجان غربی خبر داد و افزود: ۹۰ درصد افزایش وزنی را در این خصوص شاهد هستیم.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در بخش مسافری هم شاهد رشد ۲ هزار درصدی در ترددهای مرزی استان بودیم که البته بخشی از آن مربوط به خروج از شرایط کرونایی بود ولی این موفقیت‌ها را می‌توان حاصل دیپلماسی فعال و هماهنگی نهادهای مسؤول و اختیارات داده شده به استاندار در حوزه مرز نیز دانست.