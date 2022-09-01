تغییرات خوبی در خودروسازی ها در حال انجام است ولی در ابتدای کاریم

رضایی در این بازدید و در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت دولت از تامین نقدینگی جهت خودروهای شهری و اتوبوس گفت: نگاه دولت به حمایت سرمایه در گردش است چراکه دولت به توسعه اشتغال و تولید تاکید دارد و باید این موضوع به صورت جدی گسترش یابد و در حال پیگیری است.

او افزود: رئیس جمهور به صورت جدی و هفتگی مسایل خودروسازی را دنبال می‌کند و از وزیر صمت در خصوص اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای نظارت و پیگیری مستمر دارد.

رضایی در خصوص صفر شدن خودروهای کف پارکینگ گروه خودروسازی سایپا گفت: این خبر خوبی است که مطرح شده و تغییرات خوبی در خودروسازی‌ها در حال انجام است ولی این ابتدای کار است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

در ادامه بهمن حسین زاده عضو هیات مدیره گروه سایپا توضیحاتی در خصوص عملکرد این گروه خودروساز ارایه داد.

حسین زاده در خصوص وضعیت خدمات پس از فروش سایپا گفت: شرکت سایپا یدک با دارا بودن بیش از ۱۴۰۰ نمایندگی و عاملیت فروش دارای شبکه تامین قطعات و خدمات محصولات در سراسر ایران است که مسئولیت تامین قطعات تمامی محصولات گروه سایپا را به عهده دارد.

او افزود: در حوزه خودروهای تجاری و مباحث اسقاط خودرو نیازمند حمایت بیشتر دولت در تامین نقدینگی هستیم.

عضو هیات مدیره گروه سایپا با بیان اینکه در سال جاری شورای پول و اعتبار بر خلاف سال‌های گذشته هیچ گونه تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر نگرفته خواستار حمایت بیشتر دولت در این زمینه شد.

او در خصوص وضعیت خودروهای جدید گروه سایپا همچون شاهین و زمان عرضه آنها به بورس کالا گفت: گروه خودروسازی سایپا محصولات جدید خود را در این نمایشگاه عرضه کرده که مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است و با توجه به انجام مقدمات لازم و همکاری‌های صورت گرفته با سازمان بورس، ان شاءالله هفته آینده خودروی شاهین در بورس کالا عرضه خواهد شد.