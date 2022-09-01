جذب نیروی انسانی برای حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود قاسم‌زاده اظهار کرد: پرونده‌های حقوقی تشکیل شده شامل صید و شکار، تصرفات اراضی و دعاوی حقوقی مطالبه خسارت و سایر موضوعات مرتبط با امور اجرایی بوده است.

وی افزود: در این پرونده‌ها حدود چهار میلیارد ریال ضرر و زیان مطابق قوانین محیط زیست اخذ و تاکنون بیش از ۷۰ رأی به نفع اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان در محاکم قضائی صادر شده است.

قاسم زاده اضافه کرد: در این مدت همچنین حدود چهار هکتار از اراضی ملی استان در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که توسط متخلفین با تغییر کاربری به باغ و زمین کشاورزی تصرف شده بود، با پیگیری اداره حقوقی حفاظت محیط زیست و دستور مقام‌های قضائی استان رفع تصرف شد که پیگیری برای رفع تصرف سایر اراضی نیز ادامه دارد و صدور حکم قضائی برای اقدام مقتضی در حال پیگیری است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به کمبود نیرو انسانی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: نیمی از ردیف‌های پستی حفاظت محیط زیست استان بدون تصدی می‌باشد که پیگیری جدی در خصوص جذب نیروهای جدید از اولویت‌های ما می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی سازمان حفاظت محیط زیست بر بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و محیط‌بانان است و در این میان تلاش‌های بسیار خوبی در سطح مدیران ارشد سازمان صورت پذیرفته است.