به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج روز پنجشنبه در نشست شورای اداری اردکان افزود: گام های بلندی برای حل مشکلات مردم برداشته شده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه حضور در استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها است تا از این طریق زمینه برای حل مشکلات هر منطقه فراهم شود.

معاون سیاسی قوه قضائیه با بیان اینکه مسائل و مشکلاتی که مربوط به دولت است نیز گزارش شده و در تلاشیم با همکاری مجلس شورای اسلامی حل شود.

سرپرست فرمانداری اردکان نیز در ادامه به کمبود منابع آبی، مخاطرات زیست محیطی، بی آب، نداشتن زیرساخت های شهری به واسطه مهاجر پذیری اشاره و عنوان کرد: این شهرستان با مشکل کمبود بیمارستان، مدارس ، مراکز درمانی و آموزشی روبروست که باید چاره ای اندیشید.

حسین سبزواری گفت: آمار مثبت در اردکان موضوع کاهش طلاق در سال جاری است که امیدواریم با حل مشکلات آمار ازدواج نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شهرستان اردکان با وسعت ۲۴ هزار کیلومتر مربع دارای سه بخش عقدا، مرکزی و خرانق ، پنج دهستان و ۱۴۴ آبادی دارای سکنه است، یادآور شد:جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ، بیش از ۹۷ هزار نفر بوده است که به واسطه افزایش جمعیت و مهاجر پذیری شهرستان قریب به ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده می شود

سرپرست فرمانداری اردکان اظهار داشت: در این شهرستان از نظر جمعیت ۸۵درصد در شهر و ۱۵ درصد در روستاها ساکن هستند همچنین ۵۵ درصدجمعیت مرد و ۴۵درصد زن هستند.

سبزواری عنوان کرد: این شهرستان در دوران دفاع مقدس ۴۵۷شهید را تقدیم انقلاب اسلامی ، یک هزار نفر جانباز ، ۷۴ آزاده و سه هزار و ۵۰ رزمنده در دفاع مقدس حضور داشته اند.

وی گفت: نرخ باسوادی در اردکان به ۹۶ درصد می رسد و ۲۱هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز و ۷هزار و ۲۰۵ دانشجو در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.