دارت باز خوزستان قهرمان ‌کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دارت قهرمانی کارگری کشور به میزبانی اردبیل برگزار شد که ابراهیم قنبری از استان خوزستان با غلبه بر همه حریفان خود عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

رحیم هاشمی شیرازی از استان فارس نایب قهرمان شد.

سبحان حسین پور از ایلام و نادر علی پور از مازندران به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

رضا پیامنی و حسام سالمی دیگر دارت بازان استان خوزستان در این رقابت‌ها بودند که از کسب مقام بازماندند.

در این مسابقات ۷۴ دارت باز به مدت ۲ روز به رقابت پرداختند.

مسابقات بخش بانوان نیز با حضور دارت بازان خوزستان نیز امروز و فردا برگزار می‌شود.