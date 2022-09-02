برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و اداری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو با تأکید بر اینکه سیستم قضائی در برخورد با متهمان جرایم کلان و مفاسد اقتصادی و اداری و نیز اخلال گران نظم عمومی با جدیت و قاطعیت و بدون اغماض عمل خواهد کرد افزود: در پی شکایت عدهای از افراد مبنی بر برداشت غیرمجاز مبالغ میلیاردی از حسابهای شخصی خود، در این خصوص پروندهای تشکیل و برای انجام تحقیقات و شناسایی متهمان، پرونده به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شد و بلافاصله متهمان پرونده که ۱۹ فرد بودند شناسایی و در دام قانون افتادند.
وی با اعلام اینکه اقدام مشابه از سوی متهمان یاد شده در بانکهای متعدد سایر استانها صورت گرفته و ابتدا موضوع از سوی این دادسرا شروع به تعقیب شده بود، گفت: با لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان پرونده به دادستانی مرکز استان ارجاع شد. این افراد قربانیان خود را از بین افرادی که مبالغ میلیاردی در حساب خود داشتند انتخاب و با جعل مدارک هویتی صاحب حساب و نیز جعل وکالت نامه به نام صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به خالی کردن میلیاردی حساب قربانیان خود میکردند.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود ضمن توصیه به هم وطنان در خصوص اینکه به هیچ عنوان مدارک هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند افزود: در بعضی پروندهها مشاهده میشود عدهای افراد فرصت طلب و سودجو با دادن پیشنهاد مبالغی پول، اقدام به دریافت شناسنامه، کارت ملی و سایر مدارک هویتی فرد و افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام فرد مورد نظر میکنند و با استفاده از این دسته چک، سوءاستفادههای لازم را میکنند که عواقب تمام این سوءاستفادهها بر عهده دارنده حساب است؛ لذا لازم است هم وطنان در صورت مواجه با این گونه افراد از قبول هر نوع پیشنهادی جدا خودداری کرده و مدارک هویتی خود را به هیچ عنوان در اختیار سایرین قرار ندهند.
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