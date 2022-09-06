سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه وسعت جادههای کشور طولانی است و باید راههای اصلی، فرعی و روستایی را نظارت داشته باشیم تصمیم گرفته ایم تا در مأموریت اربعین از پهپادها برای پایش و نظارت راهها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ۳۴ درصد از تصادفات در جادهها رخ میدهد اما ۷۵ درصد از کشتههای تصادفات مربوط به تصادفات جادهای میشوند و این نشان دهنده اهمیت نظارت به جادهها است.
هر گشت در جاده با گشت بعدی ۱۱۵ کیلومتر فاصله دارد
رئیس پلیس راهور افزود: نسبت واحدهای گشت و دستگاههای امدادی نسبت به ترددها و جادهها عدد پایینی دارد؛ شاید بتوان گفت هر گشت ۱۱۵ کیلومتر با گشت بعدی فاصله دارد.
هادیانفر با بیان اینکه البته این فاصله ۱۱۵ کیلومتری وضعیت موجود ما است و به معنی استاندارد فاصله گشتیها نیست، گفت: گشتهای پلیس راه و پلیس راهور در جادهها بیشتر سعی میکنند در نقاط حادثه خیز حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوریها و تجهیزات روز دنیا برای پلیس راهور امری انکار ناپذیر است، افزود: به همین دلیل است که باید در مأموریتهای ویژه مانند اربعین از پهپادها برای پایش راهها استفاده کرد.
مسئول محور اگر بخواهد مسیر ۱۱۰ کیلومتری مهران تا ایلام را دائماً عبور کند و میدانی مشاهده کند شاید نتواند تصمیمات مناسبی بگیرد به همین دلیل از سامانهها و نظارتهای هوایی کمک میگیرد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کشور بیان کرد: سامانههای هوشمندی در مرکز نظارت پلیس وجود دارد که به وسیله آنها مسیرها را کنترل میکنیم و کار تحلیل دادهها انجام میشود تا بتوان وقایع را پیش بینی کرد مواردی از استفاده پلیس راهور از فناوریهای روز دنیا است.
هادیانفر با اشاره به امر نظارتهای هوایی پلیس راهور گفت: از مهران تا ایلام که ۱۱۰ کیلومتر راه است؛ مسئول محور اگر بخواهد این مسیر را دائماً عبور کند و میدانی مشاهده کند شاید نتواند تصمیمات مناسبی بگیرد به همین دلیل از سامانهها و نظارتهای هوایی کمک میگیرد.
وی گفت: اگر گره ترافیکی باشد، تصادف باشد مسئول مسیر میتواند با نظارت هوایی از بالا کنترل کند و در صورت نیاز نزدیک ترین نیروها را به آن محل اعزام کنند.
رئیس پلیس راهور با اشاره به وظیفه پهپادها در پایش مسیر بیان کرد: پهپادها میتوانند ۹ ساعت در آسمان باشند و طول مسیر را بدون هیچ مشکلی نظارت کند و برای مرکز کنترل فیلم و عکس ارسال کند.
هادیانفر تصریح کرد: به عنوان مثال پهپاد پلیس راهور میتواند دائم مسیر حمیل تا ایلام را در یک لوپ حرکت کند و تصویر هوایی داشته باشیم و گزارشات لازم را از این وسیله دریافت کنیم.
به گفته وی، پهپادها میتوانند خودروهایی را که سرعت غیرمجاز دارند و یا سبقتهای غیرمجاز انجام میدهند و یا رانندگانی که حرکت و ناهنجاریهای ترافیکی داشته باشند را به پلیس راهور معرفی کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: پهپادها حتی میتوانند تصادفات را به مرکز کنترل پلیس راهور اعلام کنند تا افسر پلیس از طریق سامانه موبایلی گزارش را برای نیروهایی که در صحنه هستند ارسال کند.
هادیانفر با بیان اینکه با روشهای سنتی و قدیمی نمیشود ترافیک را مدیریت کرد، گفت: پهپهادهای پلیس راهور فقط در داخل کشور مأموریت دارند و خارج از مرزهای ایران نمیروند و صرفاً مربوط به جادهها است.
در صورت نیاز پهپادهای انتظامی با دولت عراق هم همکاری میکنند
وی ادامه داد: البته آخرین جلسهای که با طرف عراقی در مورد مسائل اربعین داشته ایم، طرف عراقی از ایران درخواست کرد که اگر پهپادهای انتظامی ایران در حاشیه مرز اطلاعاتی دریافت کردند که مربوط به آنها هم میشد برایشان ارسال کند.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه امسال هیچ اتوبوسی اجازه خارج شدن از مرز و رفتن به عراق را ندارد (کاپوتاژ) گفت: سامانه سپهتن که بر روی اتوبوسها نصب است میتواند اطلاعات کاملی از حرکت اتوبوس و رفتار راننده به پلیس دهد؛ حتی اگر یک اتوبوس به خارج از مرزها هم برود باز میتوان از طریق همین سامانه سپهتن رفتار ترافیکی آن اتوبوس را زیر نظر داشت و به عنوان مثال اعلام کرد که این اتوبوس در فلان کشور با سرعت بالا حرکت میکند و به راننده آن تذکر دهیم.
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