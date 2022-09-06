به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی که سوم شهریورماه سال ١٤٠٠ با رای مثبت نمایندگان مجلس به عنوان وزیر ورزشکار در دولت سیزدهم انتخاب شد امروز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود عملکرد این وزارتخانه طی یک سال گذشته را تشریح کرد و به پرسش نمایندگان رسانه ها در حوزه های مختلف هم پاسخ داد.

اساسنامه جدید قبل حضور من ابلاغ شده بود

وزیر ورزش و جوانان در آغاز این نشست خبری اشاره ای به شرایط وزارت ورزش در آغاز به کارش داشت و گفت: من سوم شهریورماه حکم خود را از رئیس جمهور گرفتم و از همان روز کارم را آغاز کردم. تاکید می کنم آغاز به کار من از سوم شهریور ماه بود در حالیکه ٢٨ مردادماه اساسنامه جدید فدراسیون ها ابلاغ شده بود.

خبر محرمانه در مورد استقلال و پرسپولیس

وی ادامه داد: این اساسنامه به آیین نامه نیاز داشت و به همین دلیل یکی از چالش های ما در آغاز به کار همین مسئله شد که مجمع انتخاباتی فدراسیون ها را تحت تاثیر قرار داد. ضمن اینکه همزمان برخی فدراسیون ها با چالش های حقوقی و بین المللی هم مواجه بودند. در این شرایط خبر محرمانه ای در مورد سرخابی ها هم به دست من رسید که فرصت در نظر گرفته شده برای حرفه ای شدن این دو تیم تمام شده بود و به همین جهت رای ای اف سی در مورد این تیم صادر شد.

سرخابی ها بدون تنش شده اند

وزیر ورزش در عین حال به مشکلات داخلی سرخابی ها هم اشاره کرد و اینکه بلاتکلیفی مالکیت و بدهی از مهمترین ها بود؛ وی در این زمینه گفت: معمولا در پایان فصل وقتی بازیکن یا مربی خارجی قصد ترک تیم را داشتند، نگرانی هایی پیرامون آنها و وضعیت قرارداد شان وجود داشت، اما الان سرخابی ها بدون تنش آغاز به کار کردند و این نتیجه مدیریتی است که برای واگذاری آنها انجام شد.

جوانان از سایه خارج شده اند

سجادی در ادامه اشاره ای به اقدامات حوزه جوانان داشت و با تاکید بر اینکه در این حوزه اتفاقات خوب و ارزشمندی افتاد، خاطرنشان کرد که برنامه و هدف این است که حوزه جوانان وزارتخانه به معنای واقعی قرارگاهی برای جوانان باشد. وی گفت: از حالتی که جوانان در سایه بودند خارج شده ایم اما هنوز کار داریم.

شرکت توسعه به سوددهی رسیده است

وی با اشاره به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: وقتی مدیریت شرکت منصوب شد، او (مدیر جدید) گفت که ماهیانه باید ٧ میلیارد حقوق بدهم در حالیکه ٤٠٠ میلیارد منفی هستم اما الان بعد از یک سال نه تنها این بار مالی منفی از دوش شرکت برداشته شده بلکه به مرحله سوددهی هم رسیده است. در آغاز به کار حدود ٦ هزار پروژه نیمه تمام داشتیم اما امروز به مرز ٥ هزار رسیده ایم.

تیم ملی فوتبال یکی از چالش های ما بود

وزیر ورزش با تاکید بر اهتمام ویژه به بخش بانوان از یکسری مشکلات تبلیغات محیطی در حوزه فوتبال و درگیری تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی به عنوان دیگر چالش های آغاز کارش یاد کرد و اینکه امروز این مشکلات حل شده است.

حضور جودوکاران ایران با پرجم المپیک در میادین بین المللی

سجادی اشاره ای هم به تعلیق جودو داشت و گفت: این تعلیق کماکان ادامه دارد و اتفاق خوبی نیست اما در سفر به سوئیس و ملاقات با مقامات کمیته بین المللی المپیک رایزنی هایی داشتیم، تعلیق جودو نزدیک به المپیک تمام می شود و این باعث متضرر شدن حق ورزشکاران مان می شود که نمی توانند برای کسب سهمیه در میادین حضور داشته باشند، این موضوع در نشست با مقامات IOC هم مطرح شد. نتیجه این رایزنی ها که در مجمع فدراسیون جودو هم تایید شد، این بود که نمایندگان جودو تا زمان رفع تعلیق با پرچم المپیک در میادین شرکت داشته باشند.

مشکل استخدام ۲۶۲ ورزشکار حل شد

وزیر ورزش با اشاره به گله هایی که برخی ورزشکاران در دیدار با مقام معظم رهبری در مورد استخدام خود داشتند، یادآور شد: مقام معظم رهبری در همان نشست دستور رسیدگی به این مسایل را دادند. موضوع را به رییس جمهور منتقل کردم و ٤٨ ساعت بعد در هیات دولت تاکید شد که ورزشکاران مشکل معیشتی نداشته باشند، در همین راستا تا به امروز ٢٦٢ ورزشکار مشکل استخدام شان حل شده است.

پیگیری بیمه ورزشکاران هستیم

وی تاکید کرد: مشکل بیمه ورزشکاران را هم حل می کنیم، در این زمینه طرحی در صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران در حال بررسی است که بعد از تصویب نهایی اجرا می شود، بر این اساس دوره ورزش ورزشکاران جزو بیمه آنها حساب می شود. همچنین پیگیر وضعیت بیمه حوادث ورزشکاران هم هستیم، شخصا این مسئله را دنبال می کنم و آن را به هیچ یک از معاونت ها ارجاع نداده ام.

کسب ۱۵۰۰ مدال در میادین مختلف

سید حمید سجادی در ادامه به دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان در هر دو حوزه اشاره داشت؛ وی در این بخش و در رابطه با دستاوردهای حوزه ورزش گفت: طی این مدت ١٥٠٠ مدال در میادین مختلف در هر دو بخش بانوان و مردان به دست آمد، ایمن سازی سواحل ساحلی شمال را با بودجه ٢٠٠ میلیاردی که توسط ربیس جمهور اختصاص داده شد را در برنامه داریم.

ناچار به افزایش هزینه ها در ورزش شدیم

وی با اشاره به ٤٠ سفر استانی که داشته، گفت: طی مکاتبه با تمام استان ها اعلام کردیم که ورزش برای سال١٤٠١ اصلا گران نشود، در واکنش به این مسئله برخی به بالا رفتن نرخ انرژی و ... اشاره کردند و اینکه نمی توان در این شرایط هیچ افزایش بهایی برای ورزش نداشت، به همین دلیل مقرر شد که افزایش هزینه ها در ورزش منطقی باشد.

فعالیت ۴۹ فدراسیون در حوزه بانوان

وزیر ورزش با بیان اینکه در حال حاضر ٤٩ فدراسیون در حوزه ورزش بانوان فعال هستند، فعالیت در این بخش را به عنوان دیگر دستاورد حوزه ورزش نام برد.

نامه ای برای تعلیق ژیمناستیک و دوچرخه سواری نیامده

سید حمید سجادی در ادامه به پرسش خبرنگاران پاسخ داد، وی در آغاز این بخش در واکنش پرسشی که در رابطه با وضعیت دوچرخه سواری و ژیمناستیک مطرح شد، گفت. در سفر لوزان چند جلسه مهم داشتیم که مهمترینش با توماس باخ بود، همچنین نشستی با مسئولان جهانی این دو رشته داشتیم. پرسشی که از ما مطرح شد این بود که مسئول ژیمناستیک چه کسی است چون ایمیل های ارسالی از ایران هنوز از رئیس سابق است! آنها گفتند مشکلی بابت انتخابات نداریم اما باید این ابهام برطرف شود، در تهران در نشست مشترک با کمیته موضوع بررسی شد، مشکلی برای برگزاری انتخابات در فدراسیون نداریم اما طبق اساسنامه اگر امروز اراده شود ٤ ماه طول می کشد به زمان انتخابات برسیم اما بدانید هر دو فدراسیون در پروسه انتخابات به سر می برند، نامه ای در مورد تعلیق آنها هم نرسیده است.

استیضاح جزو وظایف مجلس است

وزیر ورزش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با استیضاح وی مطرح شد، گفت: سر منشا این موضوعات را نمی دانم اما به طور کلی استیضاح و پرسش و پاسخ از وزرا جزو وظایف مجلس است و قطعا باید پاسخگو باشیم، یکبار سوالی از بنده مطرح که اعلام کردیم قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش وجود دارد و بر اساس آن ۶ ماه وزارتخانه مهلت داشته تا آیین نامه مربوط به این آیین نامه را مدنظر قرار دهد.توضیحات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و اعلام کردیم از ظرفیت های قانونی استفاده کرده ایم و همواره ورزش کشور طی ۴۰ سال گذشته در فراز و فرود بوده است. کارت زرد دادند ما هم احترام گذاشتیم. امکان دارد باز هم از من سوال کنند.

شنیده ام به خاطر تاج استیضاح می شوم

«انتخاب مهدی تاج مجدد موضوع استیضاح شما را مطرح کرده است»، وزیر ورزش در واکنش به این موضوع مطرح توسط خبرنگار مهر گفت: در فضای مجازی کسی را استیضاح نمی کنند، من هم شنیدم اما هر دستگاهی بخواهد باید پاسخ بدهیم، اصلا واژه وزیر از «وزر» می آید، باید پاسخ بدهیم. شاید شما دوست داشته باشید از واژه استیضاح استفاده کنید اما من پاسخگوی مجلس و سایر دستگاه ها خواهم بود.

بودجه فدراسیون ها افزایش داشته است

وزیر ورزش در مورد تخصیص بودجه به فدراسیون ها هم توضیح داد و گفت: اینها بودجه نیست و کمک دولت برای توسعه ورزش است. این کار یک تیم دارد که معاونان و اعضا با روسای فدراسیون‌ها می‌نشینند. به فدراسیون‌ها علی الحساب پرداخت شده ، ولی گفته‌ام که شش دوازدهم پرداخت شود. تفاهم نامه ها در حال امضا است، ولی خواهش کردم که به شش دوازدهم برسانند. اختیارات این موضوع برای پولادگر است و او پیگیر موضوع است.اگر موردی هم باشد ،ورود می کنیم تا مشکلی نباشد. بودجه فدراسیون ها ۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

پیگیر حق پخش تلویزیونی هستم

وی در مورد حق پخش تلویزیونی و مشکلاتی که همیشه در این زمینه به ویژه برای فوتبال وجود داشته است، توضیح داد و گفت: داستان حق پخش اتفاقی است که شروع آن در دنیا به نیم قرن پیش باز می گردد و در فوتبال آمریکا، ١٠ سال طول کشید که در کنگره آمریکا تایید شد و در ادامه هم فیفا از این موضوع استقبال کرد که و موضوع را به تمام اعضا ابلاغ کرد.الان حق پخش تلویزیونی تبدیل به یک شاخص امتیازدهی به عملکرد تیم‌ها از سوی نهادهایی همچون ای اف سی شده است.

این الان یک شاخص برای امتیازدهی است. من در پست‌های مختلف این مسأله را پیگیری می‌کردم و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه ای که داشتم این کار را انجام می‌دادم. در واقع با این موضوع درگیر بودم. حق پخش در بودجه دیده شده که به صداوسیما داده شود ، چون صداوسیما دولتی است. در دنیا صدا و سیما خصوصی است اما در ایران صدا و سیما دولتی است و برای آن بودجه در نظر گرفته می شود، الان در ای اف سی و فیفا حق پخش یک امتیاز است برای حرفه ای شدن، در این زمینه روز گذشته هم با رئیس صدا و سیما جلسه داشتیم، قرار شد بنده با اقای مخبر مکاتبه ای داشته باشم و همین توضیحات را ارائه دهم تا حق پخش را جا بیندازیم، البته اگر قرار است طبق اصول خارجی و بین المللی پیش برویم نباید خودمان را زیر سوال ببریم، ما و صدا و سیما خودمان را از هم جدا نمی بینیم و دولت هم ما را جدا از خود نمی بیند.

توضیح در مورد حضور سه دوره روسای فدراسیون ها

سجادی در مورد قانون سه دوره برای روسای فدراسیون های ورزشی گفت: این موضوع از اساسنامه به ما ارث رسیده و در حال بررسی است. به خاطر انتخابات کمیته که قرار بود زمستان برگزار شود، اقای علی نژاد برگزاری انتخابات را در برنامه قرار داد، همزمان آیین نامه انتخابات هیات ها هم تدوین شد، اما این مشکلات حس شد، در حال بررسی هستیم، اگر اشکالی باشد باید برطرف شود اما اصلاح اساسنامه از تصویب اولیه آن سخت تر است.

انتخابات فدراسیون سوارکاری تکرار می شود

به گفته وزیر ورزش، انتخابا فدراسیون سوارکاری به احتمال خیلی زیاد تکرار خواهد شد ضمن اینکه برگزاری انتخابات دو فدراسیون بدمینتون و شمشیربازی هم در برنامه است.

کیکاوس سعیدی هم بازنشسته است

وی همچنین در مورد روسای بازنشسته با تاکید بر اینکه از قانون پیروی خواهد شد گفت که سرپرست دبیرکل کمیته هم بازنشسته است و فقط چند روز مهلت خواسته شد تا به امور رسیدگی شود.

ماجرای نشست با بازیکنان تیم ملی فوتبال

وزیر ورزش در مورد سفری که اخیرا به قطر داشت و نشستی که با اعضای تیم ملی برگزار کرد و اینکه بازیکنان تیم ملی چه خواسته ای داشتند، گفت: بنا بر دستور رییس جمهور به قطر رفتم تا به اوضاع تیم ملی رسیدگی شود ضمن اینکه کارهایی را هم باید دنبال می کردیم، ابتدا از آقای کلهر و احمدی خواستم تا سفری به محل اردوی تیم ملی داشته باشند و گزارشی ارائه دهند، در گزارش به روحیه ضعیف ملی پوشان اشاره شد، بنده موضوع را به هیات دولت گزارش دادم و رییس جمهور تاکید کرد که هر مسئله ای در رابطه با تیم ملی فوتبال پیگیری شود.

سپس خودم عازم قطر شدم، اقای استیلی گفت که برخی ملی پوشان می خواهد با من نشست داشته باشند، من هم از اسکوچیچ کسب اجازه کردم و نشست را برگزار کردیم، بازیکنان چند درخواست داشتند اما نه کسی صحبتی از مسایل فنی داشت نه من ورودی داشتم. بازیکنان بیشتر پیگیر پاداش ها بودند، ما متهم شدیم که کار غیر حرفه‌ای انجام دادم، در حالی که به دستور ربیس جمهور رفتم و همچنین چند مسأله دیگر را پیگیری کنم. نه کسی به مسایل فنی ورود داشت و نه من این اجازه را می دادم.

گفتم زیدان را بیاورید پولش را می دهیم

سجادی در مورد نیمکت تیم ملی فوتبال و صحبت هایی که در مورد گزینه های مطرح برای آن می شود، گفت: امیدوارم هر تصمیمی که گرفته می‌شود به صلاح تیم ملی باشد. ما که نباید به جای آنها فکر کنیم. گفتیم اگر زیدان را می خواهید ، مذاکره کنید و پولش را می‌دهیم. این وضعیت را درباره کی‌روش و هر مربی دیگری گفتم. هر تصمیمی که می‌گیرید پای آن بایستید و ما حمایت می‌کنیم. خلاصه رأی به تثبیت اسکوچیچ داده شد و ما حمایت کردیم. حتی نام دایی و نکونام مطرح شد که ما گفتیم هر کسی که باشد ، مشکل مالی نداریم و خودشان تصمیم بگیرند.الان هم هر تصمیم فنی که بخواهند بگیرند ، ما حمایت می‌کنیم.

از تصمیم هیات رئیسه فوتبال حمایت می کنیم

وزیر ورزش درباره اینکه «آیا اگر انتخاب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال کی‌روش باشد، حمایت می‌کنید؟»، گفت: از اینجا به بعد هر تصمیم فنی می‌گیرند عاقلانه و درست باشد. از هر تصمیمی حمایت می‌کنیم. ما به مسائل فنی ورود نمی‌کنیم.

فدراسیون فوتبال یک تلفن هم به ما نزد!

سجادی در پاسخ به این سوال که «اگر استعلام بگیرند شما با حضور کی‌روش موافقت می‌کنید و آیا با شما صحبتی داشته‌اند؟»، تصریح کرد: میرشاد ماجدی در مورد گزینه ها با من صحبت کرد، من گفتم تصمیم خرد جمعی باشد و همه جوانب را بسنجند. آقای پولادگر چندین جلسه داشت، نکات مثبت و منفی را در این جلسات نوشت. مشخص کردند اولویت‌های فوتبال چه کسانی هستند. فدراسیون به نتیجه برسد ما حمایت می‌کنیم اما آنها حتی تلفن هم نزدند بپرسند و در این خصوص چیزی به ما نگفتند. این صحبت‌ها در فضای مجازی است.

با افتخار برای استقلال و پرسپولیس به مجلس می روم

وزیر ورزش در مورد اینکه ظاهرا یکی از پرسش های مجلس در خصوص حذف سرخابی‌هاست، خاطرنشان کرد: یکی از سوالات پاسخ به حذف استقلال و پرسپولیس است، برای همه پاسخ دارم و با افتخار به مجلس می‌روم. بحث این بود تکالیفی در سال ۲۰۱۶ مانده و برخی اطلاعات هم اشتباه رفته بود. به رئیس جمهور شخصا توضیح دادم، همان زمان بحث واگذاری را مطرح کردیم که او موافقت کرد. همان زمان جلسه‌ای با تاج گذاشتم که ۲.۵ ساعت طول کشید و عنوان شد که برگرداندن رای سخت است. رکن صادر کننده این موضوع در ایران از سوی ای اف سی تعلیق است و دی ماه تمام می‌شود و باید تا آن زمان کارها را انجام بدهیم تا به نقطه مورد نظر برسیم. کارهای زیادی در حال انجام است و به زودی این دو باشگاه‌ها به ۵۱ درصد واگذاری خواهند رسید. آنها الان نزدیک به ۳۵۰ میلیارد در بانک گذاشته‌اند و کارها را انجام می‌دهند. این یک کار نشد بود، ولی انجامش دادیم.

از انتخاب پولادگر راضی هستم

وی در مورد انتخاب پولادگر به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به پیشینه ای که در فدراسیون تکواندو داشت، گفت: او از مدیران با سابقه است، از انتخاب راضی هستیم، کار این معاونت با توجه به تعداد انجمن ها و فدراسیون ها زیاد است، من خودم در سال معاون بودم، کار سنگین و طاقت فرسا اما در عین حال شیرین است، فردی می خواهد که اشراف کامل و نفوذ کلام داشته باشد، در کل جمع بندی این بود که از وی دعوت به همکاری کنم.

پیگیری شخصی برای برخی فدراسیون ها

وزیر ورزش در مورد برخی مسائل مربوط به فدراسیون ها که منجر به پیگیری شخصی وی شد، گفت: درخصوص بودجه فدراسیون ها نیز نخواستم که معاونم را وتو کنم، بلکه تبصره ۱۴ را پیگیری کردم و ۳۳۰ میلیارد به ورزش تعلق یافت که به فدراسیون ها رسید. من پیگیری کردم که تبصره ۱۴ کشتی زودتر به دستش برسد. بحث و اختلاف نظر دبیر و پولادگر روی مبلغ تفاهم‌نامه بود. دبیر برای کشتی حرص و جوش می‌خورد ، به هر حال این رشته ورزش اول ایران است و باید مورد توجه قرار بگیرد. در ورزش باید هنر داشته باشیم که دوستی و رفاقت و گذشت داشته باشیم. ما در ورزش نیاز به افراد بزرگ و بزرگوار داریم.

واکنش به اتفاقات فدراسیون کشتی

وی در ادامه در واکنش به پرسشی که در مورد فدراسیون کشتی و حواشی اخیر که پیرامون این فدراسیون با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ایجاد شد و حتی منحر به امضا نشدن صورت جلسه مجمع فدراسیون توسط پولادگر شد و این موضوع می تواند باعث مسدود شدن حساب فدراسیون شود، گفت: کار به اینجا نمی رسد، در کل در مورد فدراسیون کشتی توضیح کامل دادن، نمی دانم واقعا چرا هنوز صورت جلسه مجمع امضا نشده است، در مورد تبعات این مسئله بخش حقوقی باید بررسی کند در کل اجازه نمی دهیم کار به مسدود شدن حساب برسد، آقای پولادگر و دبیر هر دو بزرگوار هستند ضمن اینکه مسائل مطرح بیشتر اختلاف نظر است که برطرف خواهد شد.

سرانه ورزش کشور باید بالا برود

وزیر ورزش در مورد پروژه های ورزشی گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از دغدغه های ماست، از جنبه های مختلف هم اهمیت دارد، اطرف تهران پروژه های زیادی ناتمام است، در البرز حتی یک زمین خاکی ورزشی وجود ندارد، در یکی از سفرها به همکارم گفتم واقعا این همه منابع داریم، نمی شود از آنها استفاده کرد، بخشی از این موضوع به خلاقیت باز می گردد همان طور که معلم ورزش بدون سالن و روی موزاییک حیاط کلاس را برگزار می کند، باید از هیچ همه چیز بسازیم، یکسری فعالیت ها مانند دوومیدانی و کوهنوردی به سالن نیاز ندارد، اما گذشته از اینها نبود امکانات در شهرها و استان ها روی روحیه تاثیر منفی می گذارد. از طرفی خود من به عنوان وزیر ورزش می خواهم سرانه ورزش کشور بالا برود، بنابراین نیاز است پروژه های نیمه تمام زودتر تمام شود اما واقعیت این است امسال بین ١٢٠٠ تا ١٣٠٠ میلیارد بودجه عمرانی داریم درحالیکه با تعرفه امسال ٤٨ هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه های فعال و نیمه تمام نیاز است، حالا بیش از ٦٠٠ پروژه در کل تعطیل شده اند.

نقش جهان اصفهان ۱۱۰ معارض دارد!

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم با منابع دولتی پیش برویم که نیم قرن طول می کشد، البته قانون راه های زیادی پیش پای ما گذاشته است مانند فروش، واگذاری و مشارکت. در برنامه ای که برای بودجه ١٤٠٢ می نویسیم و هم در برنامه هفتم توسعه باید پیش بینی های لازم انجام شود، بعضی از پروژه ها را می توان واگذار کرد اما در مرحله اجرا متوجه تعارض حقوقی آنها شدیم، مجموعه نقش جهان اصفهان ١١٠ معارض دارد!! پیگیری این پرونده ها طاقت فرسا است، ورزش با این شرایط به دست مان رسیده است اما ان شالله خداوند توفیق دهد که آنها را به سرانجام برسانیم. البته نمایندگان هم کمک حال ما هستند اما در کل هر بار بیشتر به موضوع فکر می کنیم انرژی منفی و حجم کار ما را آزار می دهد، من مشاوران اقتصادی دارم و با عملکرد آنها پیش می روم.

آزادی هم نیاز به استحکام دارد

وزیر ورزش در پایان گفت: استادیوم آزادی هم نیاز به استحکام بنا در برخی نقاط دارد. بحث برق مجموعه و ... انجام شد و در بودجه هم دستمان خیلی باز نیست که بتوانیم برای این ورزشگاه هزینه کنیم. نگهداری اینها مثل یک پروژه ساخت است. ایشالا اقدامات مربوط به آزادی هم انجام شود.