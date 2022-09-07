تلاش برای ثبت روز آستارا در تقویم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا شامگاه سه شنبه در مراسم روز بزرگداشت آستارا با بیان اینکه این شهرستان از لحاظ فرهنگی و تاریخی غنی است، افزود: گذشتگان ما در آستارا افتخارات زیادی کسب کرده‌اند و مردم این شهرستان ویژگی‌های اخلاقی و آداب و رسوم خاصی دارند که اینها باید به نسل امروزی منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای همسایه و در همچنین اینجا اسنادی راجع به آستارا وجود دارد که باید به مردم عرضه شود، ادامه داد: روز آستارا در تقویم فرهنگی شهرستان ثبت شده و باید برای ثبت این روز در تقویم ملی تلاش شود.

مرحبا با بیان اینکه برای شناساندن این روز در سطح ملی و بین المللی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم، گفت: برنامه‌هایی برای بزرگداشت روز آستارا در نظر گرفته شده که با پایان ماه صفر اجرا می‌شود.

ثبت روز آستارا اقدامی ارزشمند است

امام جمعه آستارا نیز در این مراسم ثبت روز آستارا را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: از همه کسانی که در ثبت این روز قدم برداشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمد جواد باقری ارومی با اشاره به اینکه ۱۵ شهریور روز خوبی است که برای بزرگداشت این روز انتخاب شده است، گفت: در ماه ربیع الاول ویژه برنامه خاصی تدارک دیده شده که برگزار می‌شود.

آستارا اولویت اول کشور در سازندگی است

فرماندار آستارا نیز در این مراسم به ویژگی‌ها و شاخصه‌های فرهنگی بی شمار این شهرستان اشاره کرد و افزود: فرهنگ بالای مردم آستارا آنان را از سایر مناطق متمایز می‌کند.

عنایت رضایی پور با بیان اینکه شهرستان آستارا نخستین شهر باسواد ایران است، افزود: این شهرستان شخصیت‌های بزرگ علمی، فرهنگی، ورزشی را تقدیم کشور کرده که منشأ خدمات ارزشمندی بوده‌اند.

وی تاریخ و فرهنگ آستارا را غنی عنوان کرد و ادامه داد: روز آستارا باید ویژه گرامی داشته شود و باید برنامه‌های خوبی برای این روز تدارک دیده شود.

رضایی پور با اشاره به دیدار رئیس جمهور روسیه با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار سخن از آستارا و کریدور شمال-جنوب به میان می‌آورد و این نشان از جایگاه این شهرستان دارد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه توسعه و عمران این شهرستان پیشرفت و ترقی کشور را به دنبال دارد، ادامه داد: آستارا دوران طلایی خود را آغاز کرده و روز به روز شاهد توسعه و پیشرفت این منطقه از کشورمان می‌باشیم.

وی با اشاره به اینکه آستارا اولویت اول کشور در سازندگی است، ادامه داد: آستارا ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد و لذا از سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان دعوت می‌کنیم و در این راستا اولویت با سرمایه گذاران بومی است.