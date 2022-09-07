تردد زائران اربعین در امنیت کامل از مرز تمرچین در جریان است

خضر کاک درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه مرز «تمرچین» پیرانشهر امسال برای نخستین بار است که به عنوان یکی از گذرگاه‌های رسمی زائران اربعین اعلام شده، و تردد زائران در کمال امنیت و با آرامش و بدون معطلی در جریان است.

وی با بیان اینکه ۳۸ گیت برای تردد زائران اربعین در مرز تمرچین ایجاد شده است، گفت: از روز گذشته که عبور زائران در این مرز آغاز شده تاکنون حدود یک هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که بالطبع این تعداد در روزهای آینده افزایش بیشتری خواهد یافت.

فرماندار پیرانشهر با اشاره به امکانات ایجاد شده در مرز تمرچین برای عبور زائرین اربعین حسینی افزود: تدابیر خوبی برای حفظ امنیت و آسایش زائران با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در این مرز فراهم شده به طوری که زائران بدون کوچک‌ترین مشکلی در حال تردد از این مرز هستند.

وی با بیان اینکه در نقاط مختلف مرز، آمبولانس و امکانات درمانی نیز مستقر شده است، اضافه کرد: خوشبختانه شرایط آب و هوایی این شهرستان که در یک منطقه کوهستانی واقع شده موجب شده است تا زائران با مشکل گرما که در سایر مرزها وجود دارد مواجه نشوند.

کاک درویشی ادامه داد: برای رفاه حال زواری که با خودرو شخصی قصد ورود به این شهرستان را دارند در ابتدای شهر (کارخانه قند) پارکینگی به وسعت ۲۵ هکتار به ظرفیت ۱۱ هزار دستگاه خودرو ایجاد شده است که زائران می‌توانند خودروهای خود را در این پارکینگ قرار داده و سپس از طریق خودروهایی که پیش بینی شده است پس از طی ۱۶ کیلومتری به یادمان شهدای پیرانشهر و از آنجا به مرز تمرچین انتقال پیدا کنند.

کاک درویشی یادآور شد: در آن سوی مرز (حاج عمران) نیز به تعداد مورد نیاز ون، اتوبوس و مینی بوس که با همکاری اقلیم کردستان عراق از قبل تهیه و هماهنگ شده؛ آماده انتقال زائران به الحسینیه بغداد است.

فرماندار پیرانشهر زمان خروج زائران از مرز را همه روزه از ساعت هفت صبح تا ۱۸ عصر اعلام و تاکید کرد: زائران حتماً دارای گذرنامه باشند زیرا بدون وجود گذرنامه امکان خروج آنها از مرز وجود نخواهد داشت.