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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

شهرک های صنعتی نباید دولتی اداره شوند

شهرک های صنعتی نباید دولتی اداره شوند

شیراز - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شهرک‌های صنعتی ایراد ماهیتی دارند و دولتی اداره می‌شوند که این مهم باعث بروز مشکلات و کمبودهایی در این مراکز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایندگی استاندارد در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با بیان اینکه ٩٠ درصد شهرک‌ها و واحدهای صنعتی کشور را بازدید کرده ام، گفت: پویایی، سرزندگی و تفاوت‌ها را از درب ورودی نواحی و شهرک‌های صنعتی متوجه می‌شویم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی شیراز جزو مناطق ویژه اقتصادی موفق کشور است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با بیان اینکه اگر زیرساخت وجود داشته باشد، سرمایه گذار هم می‌آید، بیان کرد: شهرک‌های صنعتی ایراد ماهیتی دارند و دولتی اداره می‌شوند.

او همچنین خواستار هماهنگی برای تدوین شاخص‌ها در خصوص منطقه ویژه اقتصادی شیراز تا الگو و مزیتی برای کشور باشد و اعلام کرد که در این باره تفاهم نامه‌ای با منطقه ویژه اقتصادی شیراز منعقد خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: نیروهای فنی، متخصص و نخبه در استاندارد به کار گرفته شده‌اند.

کد مطلب 5583846

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