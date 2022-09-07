برگزاری اردوی بزرگ تربیتی و تفریحی «ساعت» در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجید علی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعلیم و تربیت همیشه جز مسائل مهم جوامع بشری بوده است، اظهار کرد: اگر نگاهی به زندگی و سیره پیامبران الهی و امامان معصوم داشته باشیم در خواهیم یافت که کلیدی ترین مأموریت این معصومین (ع) چیزی جز تعلیم و تربیت بشریت نبوده بنابراین در آیات و روایات دین مبین اسلام و مذهب تشیع بسیار مورد تاکید قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه علما و پژوهشگران هموار تربیت و تعلیم را مورد تاکید قرار دادند، گفت: اگر در جامعه تعلیم و تربیت صحیح رواج پیدا نکند قطعاً آن اجتماع رستگار نخواهد شد بنابراین فلسفه وجودی پیامبران از سوی خداوند متعال همین بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بقیه الله (عج) افزود: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تعلیم و تربیت شکل گرفته چراکه مردم را از ضعف تربیتی طاغوت خارج نمود و تحت لوای تعلیم، تربیت و آموزه‌های اسلامی قرار داد.

بنابه گفته این مقام مسئول، مجموعه بسیج بعنوان فناوری انقلاب، امروزه جزو پیشگامان تمامی عرصه‌های است بنابراین قطعاً مسئله تربیت جزو اهداف کلیدی و راهبردهای این نهاد است.

سرهنگ علی‌پور از برگزاری «اردوی بزرگ تربیتی و تفریحی ساعت» توسط سپاه ناحیه بقیه الله (عج) خبر داد و گفت: این اردو با محوریت کمیته‌های خدام الشهدای برادر و خواهر ویژه جوانان، نوجوانان و کودکان در بسیج محلات شهر شیراز برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بقیه الله (عج) ادامه داد: تربیت و اردو همواره رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و به گفته کارشناسان خبره این حوزه، در اردو تأثیر تربیت بیشتر از انواع دیگر آموزش است.

وی آموزش قانون مندی، کسب تجربه، معرفت افزایی، تقویت اعتماد به نفس و روحیه دینی، زندگی مستقل، مهارت دوست یابی و مهارت اجتماعی را از اهداف اردوی ساعت برشمرد.

سرهنگ علی‌پور با بیان اینکه نامگذاری این اردو بر مبنای سیره‌های زندگی حضرت زهرا (س) یعنی سیره سیاسی، اجتماعی، عبادی و تربیتی (ساعت) است، تاکید کرد: اردو ساعت به صورت تفکیکی ویژه بیش از ۱۲۰۰ خواهران و برادران بسیجی در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۶ سال بوده که از تاریخ ۱۲ شهریور ماه آغاز شده و ۱۸ شهریور ماه در اردوگاه شهید دستغیب (ره) شیراز به کار خود پایان می‌دهد.

بنابه گفته فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بقیه الله (عج)، این اردو با پشتیبانی بیش از ۱۰۰ خواهر و برادر در قالب خادم، مربی، کادر اجرایی، بهیار و… با روحیه جهادی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: تمامی تلاش سپاه ناحیه بقیه الله (عج) این است که به همه کودکان و نوجوان حاضر در بسیج محلات یادآور ی کند که اگر ساعت زندگی ما با ابعاد مختلف سیره حضرت زهرا (س) کوک شود، سرنوشتی همچنان شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم داشت چراکه این سردار شهید تمام زندگی خود را با دختر پیامبر گرامی اسلام (ص) گره زد و عاقبت بخیر شد بنابراین در تبلیغات، ساعت اردوی ساعت بر ۱:۲۰ بامداد تنظیم شده است.