به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: آگاه‌سازی خانواده‌ها در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بسیار تأثیرگذار است و این انتخاب رشته باید با رعایت تناسب انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر گرایش به یک رشته خاص سبب شد تا دانش‌آموزان تمایلی به شرکت در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش نداشته باشند، تصریح کرد: انتخاب رشته نقش مهمی در آینده شغلی دانش‌آموزان دارد و خانواده‌ها باید این بعد مهم تحصیلی فرزندان خود را مد نظر قرار دهند.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار یکی از مشکلات فعلی جامعه را افزایش بیکاری در بین جوانان اعلام کرد و گفت: عدم انتخاب رشته صحیح در زمان تحصیل سبب می‌شود تا دانش‌آموزان بعد از فارغ‌التحصیلی استعداد و مهارت کافی در رشته خود را نداشته باشند و این آسیبی جدی در بدنه آموزش و پرورش است.

اصغری افزود: انتخاب رشته صحیح در راندمان کنکور نیز بسیار تأثیرگذار بوده و شایسته است تا دانش‌آموزان با شناسایی استعدادهای خود نسبت به انتخاب رشته و گرایش تحصیلی اقدام کنند.

وی با تاکید بر شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان باید وارد چرخه آموزش شده و با اتمام دوران تحصیل بتوانند با ورود به دانشگاه‌ها آینده شغلی، فرهنگی و اجتماعی خود را تضمین کنند.

اصغری تقویت فرهنگ کار در بین دانش‌آموزان را مهم اعلام کرد و ادامه داد: کارشناسان و مشاوران آموزش و پرورش باید برنامه رعایت تحصیلی دانش‌آموزان را بر پایه اسناد بالا دستی به ویژه سند چشم‌انداز توسعه استان، شهرستان و آمایش سرزمینی به پیش ببرند.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار فراهم کردن فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان را یادآور شد و بیان کرد: ضروری است تا راهکارهای پیشرفت و ارتقای سطح علمی و تحصیلی دانش‌آموزان شناسایی و به کارگیری شود.