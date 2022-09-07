وزیر اقتصاد وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی بعدازظهر چهارشنبه برای انجام سفر یک روزه از طریق فرودگاه بین‌المللی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

بازدید از شهرک صنعتی شماره سه اهواز و افتتاحیه انبارهای اموال تملیکی خوزستان (۱۳ هزار و ۸۷۵ مترمربع مساحت تخصصی که چهار سوله آن نیز مساحت پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع دارند) اولین برنامه سفر یک روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان خوزستان بود.

شرکت در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی و جلسه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصادی در استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به خوزستان است.