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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۴۴

وزیر اقتصاد وارد خوزستان شد

وزیر اقتصاد وارد خوزستان شد

اهواز- وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انجام سفر یک روزه از طریق فرودگاه بین‌المللی اهواز وارد استان خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی بعدازظهر چهارشنبه برای انجام سفر یک روزه از طریق فرودگاه بین‌المللی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

بازدید از شهرک صنعتی شماره سه اهواز و افتتاحیه انبارهای اموال تملیکی خوزستان (۱۳ هزار و ۸۷۵ مترمربع مساحت تخصصی که چهار سوله آن نیز مساحت پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع دارند) اولین برنامه سفر یک روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان خوزستان بود.

شرکت در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی و جلسه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصادی در استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به خوزستان است.

کد مطلب 5584215

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