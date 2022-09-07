بسیج در استقرار نظام استاندارد میدان داری کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده سپاه فجر فارس، گفت: بنای دولت مردمی در دوره تحولی، گشایش‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز طی دو سال اخیر به طور مکرر بر کیفی سازی تولید تاکید کرده‌اند، افزود: سازمان ملی استاندارد هم به جد در حال پیگیری این مهم است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تاکید بر این موضوع که نظارت این سازمان در حوزه کالا و خدمات، اطمینان سازی و اعتبار آفرینی در امر واردات، تولید و صادرات است، ضلع مردمی سازمان متبوع را مهم عنوان کرد و گفت: توسعه اقتصادی بدون نظام استانداردسازی، امکان پذیر نیست. وی تصریح کرد: تا کیفیت کالای داخلی شکل نگیرد، نمی‌توان مردم را ملزم به خرید کالای داخلی کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: ریاست جمهوری هم بر پیاده سازی نظام استاندارد سازی و رشد و بهره وری تاکید ویژه دارند.

اسلام پناه خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد نیاز جدی به حمایت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و بسیج و سپاه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم تا مدیران را از بسیج اساتید انتخاب کنیم، گفت: برای ما اهمیت دارد که مدیران ما گامی دومی و پای کار باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید نماد جدیدی از جریان انقلاب نمایش داده شود، عنوان کرد: نهادهایی مانند سپاه و بسیج اعتبار آفرین هستند و از آنها می‌خواهیم که در دوران تحولی به کمک ما بیایند و میدان دار عرصه کیفیت و ایمنی همه مردم باشند.

اسلام پناه همچنین با اشاره به مأموریت چهارگانه سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر استانداردسازی، تأیید صلاحیت، انطباق و اندازه شناسی گفت: این سازمان، تنها مرجع نشان حلال در کشور است.

او به وجود پژوهشگاه استاندارد با ٤ پژوهشکده فعال ویژه سازمان ملی استاندارد ایران هم اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد اساسی ما استانداردسازی مردمی در دولت مردمی است.