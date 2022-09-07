بیش از ۱۰۰ هزار زائر از چذابه خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین اظهار کرد: با نزدیک شدن به اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و افزایش زائران، وارد مرحله جدیدی از خدمت رسانی شدیم.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار زائر برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات عراق از پایانه مرزی چذابه خارج شده‌اند.

رئیس ستاد اربعین دشت آزادگان افزود: هم اکنون خدمت رسانی به زوار به هنگام ورود به شهرستان دشت آزادگان آغاز شده است.

سیلاوی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از زوار با خودروهای شخصی به مرز چذابه می‌آیند، پارکینگ ۸۳ هکتاری با ظرفیت ۶۰ هزار خودرو آماده شده و زائران به محض ورود به سایت باید خودروی خود را در مکانی که امنیت آن تأمین شده پارک کنند و سپس به وسیله اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی به قسمت مواکب وارد شود.

وی با اشاره به استقرار نیروهای نظامی و انتظامی و برقراری نظم و امنیت در پایانه مرزی چذابه گفت: زائران پس از سپری کردن مراحل قانونی و مهر گذرنامه به سمت پایانه مرزی شیب عراق هدایت می‌شوند.

رئیس ستاد اربعین دشت آزادگان افزود: به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی، همه امکانات لازم از جمله نصب سایبان، مه پاش، آبرسانی، پایداری برق، زیرسازی آسفالت و… در منطقه «شیب» عراق انجام شده است.

حمید سیلاوی گفت: از اهواز تا نقطه صفر مرزی ۱۵۰ موکب بین راهی و ۲۲۰ موکب در سایت مواکب مستقر شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۷۰ موکب پخت غذا را انجام می‌دهند.