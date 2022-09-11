دومین گروه جهادی راهداری گلستان به مرز مهران اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: دومین گروه جهادی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان برای جابجایی زائران، با بدرقه مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار گنبدکاووس و جمعی از مدیران به مرز مهران اعزام شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: هدف از اعزام این نیروها با توجه به حجم انبوه زائران در این ایام، جابجایی زائران از مرز مهران به پایانه برکت و بالعکس است.

مصدقی توضیح داد: این نیروها شامل ۱۵ دستگاه خودروی راهداری شامل ۱۰ دستگاه گشت راهداری مجهز به چراغ گردان و بی سیم و تجهیزات و لوازم اولیه و پنج دستگاه کامیون کمپرسی تعبیه شده به چادر، نردبان و منبع آب می‌شود که براساس دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی سازمان و ستاد اربعین استان به این منطقه اعزام شدند.

به گفته وی، در ۱۵ شهریورماه هم مرحله اول این نیروها به تعداد ۱۲ نفر با دو گشت راهداری به این منطقه اعزام شدند و با استقرار در مرز مهران و استان ایلام به عنوان راهنما، زائران، راهنمایی و مسایل فنی، به زائران خدمات ارائه می شود.