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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

واشنگتن پست خبر داد:

اعتراض ایرانیان مقیم آمریکا به برخورد خصمانه با احمدی نژاد

اعتراض ایرانیان مقیم آمریکا به برخورد خصمانه با احمدی نژاد

برخی ایرانیان مقیم واشنگتن نسبت به برخورد خصمانه آمریکایی ها با رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان دیدار وی از ایالات متحده اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"احمد کریمی حکاک" مدیرمرکز مطالعات فارسی در دانشگاه ماری لند گفت:" احمدی نژاد یک دیکتاتور نیست؛ او نمی تواند چیزی را دیکته کند."

رئیس دانشگاه کلمبیا روز گذشته در معرفی توهین آمیز خود ادعا کرده بود که احمدی نژاد یک دیکتاتور است.

" تریتا پارسی" رئیس شورای ملی ایران و آمریکا در واشنگتن گفت که فضای خصمانه ایجاد شده در دیدار احمدی نژاد بسیار زیانبخش بوده است. وی افزود: ما باید با ایران در مسائل جدی گفتگو کنیم .

 رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه دوم مهرماه در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیای آمریکا از حقوق هسته ای ایران و حقوق مشروع ملت فلسطین دفاع کرد و خواستار شفاف سازی درباره عوامل حملات 11 سپتامبر شد.

کد مطلب 559160

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