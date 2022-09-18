به گزارش خبرگزاری مهر، رستم مینیخانوف در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از سومین سفر خود به تبریز، گفت: تبریز و قازان روابط بسیار خوبی دارند و می‌توانند نقش مهمی در توسعه روابط و نزدیکی دو کشور ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف ایفا کنند.

مینیخانوف با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا موانع کسب‌وکار بین فعالان بخش خصوصی دو طرف رفع شود، افزود: مشکلات خودبه‌خود حل نمی‌شوند؛ مسئولان باید به توافق برسند و این ما هستیم که باید این توافق‌ها را اجرایی کنیم.

وی خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان دولتی تاتارستان و آذربایجان شرقی برای شناسایی موانع همکاری‌های دوجانبه و ارجاع آنها به مسئولان عالی دو کشور شد و گفت: اگر بتوانیم چند پروژه موفق را اجرایی کنیم می‌تواند به‌عنوان الگوی توسعه روابط میان دو کشور معرفی شود.

مینیخانوف همچنین بر توسعه روابط تبریز و قازان در حوزه تبادل دانشجو، همکاری‌های فرهنگی و گردشگری، حمل‌ونقل، تسهیل صدور روادید، برقراری پرواز مستقیم، خودروسازی، کشاورزی و صنایع سبک تأکید کرد و گفت: آماده‌ایم تا شرایط مناسب برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و تجار آذربایجان شرقی را فراهم کنیم.