رسانه های معاند توانایی بایکوت خبری اربعین را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی شامگاه یکشنبه در هفدهمین یادواره شهدای حسینیه ثارالله روستای حبیب آباد پیشوا با اشاره به اینکه حب به امام حسین (ع) زمینه ساز برگزاری مراسم اربعین با شکوه هر چه تمام تر در دنیا می‌شود اظهار داشت: هرچند که رسانه‌های استکبار سعی می‌کنند این مهم را بایکوت خبری کنند ولی امروز دیگر استکبار و سایر رسانه‌های استکباری شاید توانایی آن را ندارند که برخی از حقایق و واقعیت‌های دنیا را بایکوت خبری کنند.

عزیزی با اشاره به اینکه طبق آمارهایی که خود غربی‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌کنند در ۱۵ سال اخیر هر ساله شاهد رشد بیشتر از ۲۰ درصدی گرایش به‌سمت اسلام در آمریکا و اروپا بوده اند گفت: چرا که این دین، دینی است که با فطرت انسان‌ها سازگاری دارد و یک دین حقیقی است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به قدرت مردم در حفظ نظام بیان داشت: هر نظامی در دنیا هر چقدر که قدرت هم داشته باشد اگر توسط مردمش حمایت نشود نمی‌تواند امورات کشورش را به نتیجه برساند، چرا که وقتی حمایت و پشتوانه مردمی باشد آن رزمنده ای که در منطقه نبرد در حال دفاع کردن می‌باشد خیالش راحت است که مردم از او حمایت می‌کنند و تمام قد پشت او ایستاده اند.