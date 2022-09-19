برگزاری جشنواره قرآنی باران وحی در البرز

رضا البرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره فرهنگی و هنری با رویکرد قرآنی باران وحی برای سومین سال پیاپی به صورت غیر حضوری برگزار شود گفت: در سومین سال برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری باران وحی، ۸ نفر از فرزندان مورد حمایت، البرزی رتبه اول کشوری را کسب کردند.

وی با بیان اینکه جشنواره باران وحی در دو بخش آوایی و هنری و در رده سنی سال ،۷ تا ۱۸ سال به تفکیک جنسیتی است. افزود: جشنواره قرآنی باران وحی با هدف شناسایی، توانمند سازی و بهسازی قرآنی و هنری مددجویان تحت حمایت و ارتقای دانش قرآنی جامعه هدف برگزار شود.

قائم مقام کمیته امداد البرز با بیان اینکه در این جشنواره ۳۷۹ مددجوی البرزی شرکت کردند، تصریح کرد: ۳ نفر از دانش آموزان در حوزه هنری (نقاشی) و یک نفر در حوزه ترتیل، ۳ نفر حفظ عمومی و یک نفر صحیح خوانی حائز رتبه اول شدند.

وی با تقدیر از مراکز نیکوکاری این نهاد در استان البرز و جمع‌آوری کمک‌های مردم برای دانشجویان و دانش آموزان نیازمند یادآور شد: مردم نیکوکار و خیران عزیز می‌توانند ما را در این امر خیر یاری کنند.