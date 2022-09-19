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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کوتاهی برخی مدیران خراسان شمالی در جذب اعتبارات

کوتاهی برخی مدیران خراسان شمالی در جذب اعتبارات

بجنورد- نماینده بجنورد در مجلس با اشاره به مدت محدود جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی تحرک جدی برای جذب اعتبارات موجود در حساب‌های ادارات را ندارند.

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی به روزهای آخر سال مالی، اظهار داشت: علی‌رغم مهلت مرتبط با جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰، برخی از دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی تحرک جدی برای جذب اعتبارات موجود در حساب‌های ادارات را ندارند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر فرض جذب این اعتبارت تا چند روز آینده این پرسش را مدیران کل دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند چرا در طی سال جاری و با برنامه‌ریزی منطقی اقدام به جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات نکردند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به کمبودها و مشکلات فزاینده خراسان شمالی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی در حوزه راه‌سازی، بهداشت، ساخت ابنیه، آب شرب و کشاورزی و… مدیران باید اهتمام و دقت بیشتری در راستای جذب اعتبارات عمرانی داشته باشند و با پرهیز نسبت به از دست دادن زمان، در راستای رشد شاخص‌های استان قدم‌های جدی و اساسی بردارند.

وی در ادامه افزود: البته برخی جابه‌جایی‌های بد موقع، مدیران را از پاسخگویی نسبت به این کوتاهی آشکار رهایی بخشید.

پاکمهر بیان کرد: نماینده عالی دولت در خراسان شمالی و معاونین وی باید به نسبت به عملکرد مدیران کل دستگاه‌هایی که در شرایط فعلی از تحرک لازم به دور هستند، بازخواست و مطالبه اقدام برای رفع محرومیت‌ها را داشته باشند.

کد مطلب 5593495

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