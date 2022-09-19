کوتاهی برخی مدیران خراسان شمالی در جذب اعتبارات

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی به روزهای آخر سال مالی، اظهار داشت: علی‌رغم مهلت مرتبط با جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰، برخی از دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی تحرک جدی برای جذب اعتبارات موجود در حساب‌های ادارات را ندارند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر فرض جذب این اعتبارت تا چند روز آینده این پرسش را مدیران کل دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند چرا در طی سال جاری و با برنامه‌ریزی منطقی اقدام به جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات نکردند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به کمبودها و مشکلات فزاینده خراسان شمالی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی در حوزه راه‌سازی، بهداشت، ساخت ابنیه، آب شرب و کشاورزی و… مدیران باید اهتمام و دقت بیشتری در راستای جذب اعتبارات عمرانی داشته باشند و با پرهیز نسبت به از دست دادن زمان، در راستای رشد شاخص‌های استان قدم‌های جدی و اساسی بردارند.

وی در ادامه افزود: البته برخی جابه‌جایی‌های بد موقع، مدیران را از پاسخگویی نسبت به این کوتاهی آشکار رهایی بخشید.

پاکمهر بیان کرد: نماینده عالی دولت در خراسان شمالی و معاونین وی باید به نسبت به عملکرد مدیران کل دستگاه‌هایی که در شرایط فعلی از تحرک لازم به دور هستند، بازخواست و مطالبه اقدام برای رفع محرومیت‌ها را داشته باشند.