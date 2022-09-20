۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۸ شهریور ماه تا امروز ۲۹ شهریور ماه تعداد ۶۶۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۴۵ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۱۶۲ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۵ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ فوتی کرونا ثبت شده که سه نفر قطعی و سه نفر مشکوک به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۵۸۱ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۴ هزار و ۴۵۶ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۸۸۶ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۹۷۴ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۹۱۲ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۶ هزار و ۵۸۷ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.