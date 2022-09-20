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۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۲۴

رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد؛

رضایت در ۱۶ فقره پرونده قصاص و آزادی ۴۰۰ زندانی در استان فارس

رضایت در ۱۶ فقره پرونده قصاص و آزادی ۴۰۰ زندانی در استان فارس

شیراز – رئیس کل دادگستری فارس گفت: از ابتدای ماه محرم و در قالب پویش «به عشق حسین(ع) می‌بخشم» در ۱۶ فقره پرونده قصاص نفس رضایت حاصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین کاظم موسوی با اعلام این خبر، گفت: از ابتدای مردادماه امسال و همزمان با آغاز پویش معنوی به «عشق حسین می‌بخشم» با تلاش رؤسا، دادستان‌ها، قضات، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان فارس در ۱۶ پرونده قصاص نفس رضایت حاصل شد.

وی با تاکید بر اینکه نهضت حسینی (ع) مبتنی بر عفو و گذشت است، افزود: به برکت راه اندازی «پویش به عشق حسین می بخشم»، در همین مدت بیش از ۱۲ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه و ۴۰۰ زندانی نیز با همکاری خیرین، وساطت و میانجیگری قضات، همت و مساعدت اعضا و کارکنان شعب شورای حل اختلاف و رضایت شکات از زندان آزاد شدند.

رئیس شورای قضائی استان فارس هدف از اجرای این پویش را نشر فرهنگ صلح و سازش خواند و افزود: این پویش از ابتدای ماه محرم سال جاری در سراسر کشور آغاز شده و عشق و ارادت مردم به امام حسین (ع) در افزایش صلح و سازش اختلافات در استان فارس تأثیر بسزایی داشته است.

کد مطلب 5594138

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