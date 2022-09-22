پرداخت زکات در خراسان شمالی ۲.۵ برابر افزایش یافت

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۶ ماه نخست سال جاری مردم خراسان شمالی بیش از ۳۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان زکات واجب و مستحب پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۵ برابری را داشته است.

وی افزود: مبالغ جمع آوری شده بر اساس اولویت صرف فعالیت‌های عام المنفعه همان منطقه خواهد شد.

الهی راد با اشاره به جمع آوری ۲۷ میلیارد تومان زکات طی سال گذشته، گفت: خرید جهیزیه، کمک‌های معیشتی، ساخت مسکن، درمان مددجویان و… از جمله ردیف‌های هزینه کرد زکات بوده است.