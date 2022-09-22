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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۵۶

طی نیمه نخست سال؛

پرداخت زکات در خراسان شمالی ۲.۵ برابر افزایش یافت

پرداخت زکات در خراسان شمالی ۲.۵ برابر افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از پرداخت حدود ۳۲ میلیارد تومان زکات مستحب و واجب توسط مردم طی نیمه نخست سال خبر داد و گفت: میزان پرداخت زکات ۲.۵ برابر رشد داشته است.

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۶ ماه نخست سال جاری مردم خراسان شمالی بیش از ۳۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان زکات واجب و مستحب پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۵ برابری را داشته است.

وی افزود: مبالغ جمع آوری شده بر اساس اولویت صرف فعالیت‌های عام المنفعه همان منطقه خواهد شد.

الهی راد با اشاره به جمع آوری ۲۷ میلیارد تومان زکات طی سال گذشته، گفت: خرید جهیزیه، کمک‌های معیشتی، ساخت مسکن، درمان مددجویان و… از جمله ردیف‌های هزینه کرد زکات بوده است.

کد مطلب 5595293

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