اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی ورزش نیر

شهرام محمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سفر هفته اخیر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان نیر زمین چمن ورزشی، خوابگاه، استخر شهرستان نیر و سالن ورزشی این شهرستان که بیش از ۱۰ سال تعطیل بود، مورد بازدید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این سفر وزیر ورزش و جوانان از زمین پیشنهادی ما برای احداث و راه‌اندازی کمپ تیم‌های ملی نیز بازدید کرد، گفت: در جلسه پایانی این سفر که در فرودگاه برگزار شد، ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل خوابگاه نیر، ۵۰ میلیارد ریال برای نصب نورافکن زمین چمن ورزشی، ۵۰ میلیارد ریال برای رفع نقص‌ها و راه‌اندازی مجدد استخر نیر و ۱۰۰ میلیارد ریال برای تعمیرات و تجهیزات سالن کشتی نیر اختصاص یافت که در مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی ورزش نیر از مصوبات سفر وزیر ورزش به این شهرستان بود.

فرماندار شهرستان نیر با اشاره به اینکه ۱۲۰ هکتار زمین در منطقه شیران نیر برای احداث کمپ تیم‌های ملی پیشنهاد شده است، تصریح کرد: مصوب شد تا هر چه سریع‌تر این زمین آماده واگذاری به پیمانکار شده و در اسرع وقت کمپ تیم‌های ملی در این شهرستان راه‌اندازی شود.

محمدی افزود: با ایجاد این کمپ شاهد شکوفایی ورزش و حوزه گردشگری شهرستان نیر خواهیم بود که قرار است محل تمرین تیم‌های ملی و استانی باشد.

وی با بیان اینکه اختصاص این اعتبار چهره ورزشی شهرستان نیر را متحول خواهد کرد، ادامه داد: سعی می‌کنیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن این اعتبار جذب و در راستای ساماندهی ورزش شهرستان هزینه شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تکمیل خوابگاه ورزشی، نصب نورافکن‌ها، تجهیز سالن کشتی و… شاهد تحول عظیم در ورزش شهرستان نیر خواهیم بود که امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی این امر به سرعت محقق شود.

فرماندار شهرستان نیر اضافه کرد: در سفر وزیر ورزش و جوانان به اردبیل ۵۰ میلیارد ریال برای هیئت‌های ورزشی استان اردبیل اختصاص یافت که شهرستان نیر هم در این اعتبار سهیم بوده و مقرر شد تا یک عدد هوگو و آدمک تکواندو به ورزش شهرستان نیر تحویل داده شود.