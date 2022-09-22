نیروهای نظامی همواره آماده دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی باقری صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ملت ایران مفتخر است که دلیر مردانی در ارتش، نیروی انتظامی و سپاه، مدافع کشورشان هستند، ابراز داشت: ارتش و سپاه افتخار کشور و ملت هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: گفت: نظامیان این مرز و بوم همواره آماده جان‌نثاری هستند و نمایندگان مجلس پشتیبان نیروهای مسلح هستند.

باقری با بیان اینکه شهادت آرزوی قلبی و نهایی نیروهای مسلح است و همواره آمادگی و تلاش در آنها دیده می‌شود، ابراز داشت: این نیروها جان‌شان را بر کف گرفته و خودشان را فدای ملت و نظام کردند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: نیروهای مسلح همواره آماده دفاع از کشور و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.