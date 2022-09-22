حملات سایبری در کوتاه ترین زمان ممکن رصد و خنثی می شود

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از خدمات عمومی در فضای مجازی به مردم ارائه می شود ، دشمنان ملت ایران از هر فرصتی سوء استفاده می کنند تا با ایجاد اختلال در این سرویس ها و خدمات از طریق حملات سایبری زندگی روزمره مردم رو دچار اشکال کنند.

وی با اشاره به اینکه جدای از اقدامات عملی بیشتر تلاش می شود با ایجاد نگرانی در جامعه از احتمال اشکال در این خدمات به نارضایتی عمومی دامن زده شود و مردم را نگران کنند، افزود: با تدابیری که اندیشیده شده و با هماهنگی و همکاری بسیار خوب و تلاش بی وقفه ای که بین دستگاههای مربوطه وجود دارد ، اکثر قریب به اتفاق این حملات به سرعت رصد شده و خنثی می شود.

خوراکیان تاکید کرد: مواردی که بعضا برای مدت کوتاهی موثر واقع می شود در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شده است لذا در حال حاضر تقریبا همه مواردی که دچار اختلال شده بود مشغول ارایه خدمات هستند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با پیش بینی ها و تلاش هایی که انجام شده و تداوم نیز دارد جای هیچگونه نگرانی در این رابطه برای مردم عزیز نیست.