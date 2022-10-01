به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به پر رنگ شدن فضای دیجیتال در دنیا و دیده شدن بیشتر مردم اغلب کسب و کارها و کارخانجات نیز به این فضا آمده و از مزایای آن استفاده میکنند. سئو بخش بزرگ و قابل توجه دیجیتال مارکتینگ است. در ادامه به نقش سئو در زنده نگه داشتن کارخانجات میپردازیم.
یکی از اقدامات کلیدی و حساس برای وب سایت کارخانهها داشتن استراتژی سئو است. بدون استراتژی حضور در فضای دیجیتال و اجرا فعالیتهای سئو نه تنها مفید و اثربخش نیست؛ بلکه باعث اتلاف منابع مالی و زمانی میشود.
در واقع استراتژی سئو به فعالیتها جهت میدهد و باعث مدیریت بهینه منابع میشود. از طرف دیگر استراتژی به یکپارچگی سایر برنامهها و اهداف مارکتینگ کمک میکند.
طراحی درست یک برنامه هدفمند برای وب سایت کارخانهها نیاز به تجربه، دانش و درک درست از متغیرهای کلیدی صنعت مانند میزان رقابت، بازار هدف، مکانیزم خرید و فروش در بازار و مدل درآمدی دارد. این موارد در تعیین استراتژی نقش مهم و کلیدی ایفا میکنند و در تعیین مسیر کلی هدفی دهی انجام میدهد.
به همین خاطر در این مقاله به این سوال پاسخ میدهیم که سئو چگونه کارخانجات را از ورشکستگی نجات میدهد.
سئو چیست؟
به زبان ساده سئو به تمامی فعالیتهایی که داخل و خارج سایت انجام میگیرد تا ترافیک سایت ارتقا پیدا کند و سایت در کلمات کلیدی مشخصی در نتایج گوگل نمایش داده شود.
در واقع سئو به سه قسمت و بخش مهم تقسیم میشود که هر کدام از آنها اهمیت خاص خود را دارند که در ادامه به صورت خلاصه آنها را معرفی میکنیم:
سئو تکنیکال به اقدامات زیر ساختی و فنی سئو اشاره دارد که متخصص سئو باید آنها را اجرا کنید. از گواهینامه امنیتی سایت تا ساختار سایت، زیرساخت فنی و لینکها مربوط به سئو تکنیکال است.
سئو داخلی به تمامی اقدامات مهمی که در داخل سایت اتفاق میافتد اشاره دارد، در سئو داخلی ارتباط بین صفحات به کمک لینکسازی به وجود میآید و توسط محتوا معنا و مفهوم پیدا میکند.
سئو خارجی به اقداماتی که خارج سایت صورت میگیرد و تلاش میشود اعتبار و قدرت صفحات به کمک سایتها دیگر، شبکههای اجتماعی و.. افزایش یابد، سئو خارجی میگویند.
مجموع این اقدامات باعث میشود ترافیک و فروش بیشتری رقم بزند و به فرایند برندینگ کسب و کار هم کمک کند. به همین خاطر کسبوکارها به سئو اهمیت میدهند.
اهمیت سئو در کسبوکار
سئو در ساختار کسبوکارها اهمیت زیادی دارد مخصوصاً برای کسبوکارهایی که بخش زیادی از فرایند خود را در محیط سنتی دارند و الان به دلیل ایجاب شرایط برای حضور در فضای دیجیتال تمایل به حضور دارند. دلایل متعددی برای اهمیت سئو وجود دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
سئو به آگاهی از برند و تسهیل فرایند برندینگ کمک میکند، به راحتی میتواند محصولات کارخانه، مأموریت، ارزش پیشنهادی را در برابر تعداد زیادی از مخاطبان هدفمند قرار میدهد.
سئو به عنوان ابزار قدرتمند فروش میتوان ایفای نقش کند و مشتریهای جدید جذب کند. همچنین به مشتریان قبلی محتوای ارزشمند و کاربردی ارائه دهد.
سئو به عنوان ابزار معرفی محصولات و خدمات و نحوه استفاده از آنها میتواند عمل کند.
سئو در بلند مدت بخش زیادی از هزینههای مارکتینگ را پوشش میدهد.
این موارد از قویترین دلایلی به شمار میروند که باعث اهمیت سئو در کسبوکارها شده است.
بازاریابی درونگرا برای کارخانهها
بازاریابی درونگرا به زبان ساده یعنی به جای اینکه به دنبال مشتری برویم و با وی مذاکره کنیم،
بهتر است مشتری ما را پیدا کند. در این مسیر بهتر است کسبوکارها فعالیتهایی انجام دهند که در مسیر جستوجو زندگی روزمره مشتریان قرار گیرد.
یکی از بهترین روشهایی که باعث میشود این اتفاق بیفتد و مشتری در حین جستوجو ما را پیدا کند، استفاده از روش سئو است. در این روش به کمک تحقیق کلمات کلیدی، تولید محتوای سئو و اجرای یک استراتژی سئو قدرتمند سایت کارخانه در نتایج بهتر گوگل قرار میگیرد و کاربر با محصولات کارخانه آشنا میشود.
سئو برای کارخانهها چه سودی دارد؟
کارخانهها با توجه به ماهیت تولیدی که دارند در صورتی که به صورت مستقیم محصول را به مشتری نهایی یا فروشنده برسانند، میتوانند سود نهایی را بیشتر کنند و در هزینهها صرفه جویی خوبی داشته باشند.
از سوی دیگر کارخانهها معمولاً شبکه توزیع فیزیکی دارند در صورتی که بتوانند از سئو در راستای برندینگ و آگاهی از محصول خوب عمل کنند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی فروش شبکه توزیع فیزیکی اثر میگذارند. این عمل برای کارخانههای نوپا بسیار حیاتیتر است.
همچنین سئو برای کارخانهها میتواند در میان مدت و بلند مدت هزینههای بازاریابی و تبلیغات را کاهش دهد و حجم مواردی مانند بروشور، کاتالوگ محصولات و راهنمای استفاده از محصولات را کاهش دهند. علاوه بر اینها بسیار از فرایندهای فیزیکی کارخانه مانند جذب نمایندگی، آموزش استفاده از محصول، مقایسه با محصول رقبا و تمایز محصول را به کمک سئو مدیریت کرد.
به دست آوردن این موارد به راحتی میتواند بهرهوری کارخانه را افزایش دهد و در مصرف منابع مالی و زمانی صرفهجویی کند.
رشد بیشتر کارخانهها با سئو در سال ۱۴۰۱
کارخانه با استفاده از سئو میتوانند منابع مالی خود در بخش مارکتینگ و فروش را مدیریت کنند، در فضای دیجیتال و رقابت آنلاین حضور مؤثر و پرقدرتی داشته باشند و بهتر با مشتری ارتباط داشته باشند. از سوی دیگر در صورت پیادهسازی فروش آنلاین میتوانند نیاز به ویزیتور را کمتر و سود نهایی را با کاهش واسطه بیشتر کنند.
به همین خاطر در چند سال اخیر کارخانهها توانستهاند به کمک سئو رشد بیشتری داشته باشند و سهم بازار خود را بیشتر کنند.
کدام استراتژی سئو برای کارخانهها بهتر است؟
با فرض پذیرش اهمیت استراتژی سئو برای کارخانهها، سؤالی که مطرح میشود این است کدام استراتژی بهتر است؟ باید گفت انتخاب استراتژی و مشخص کردن آن متناسب با شرایط و موارد مختلف تعیین میشود و برای هر کارخانهای استراتژی خاصی تدوین میشود.
تدوین استراتژی تابع مواردی مانند میزان رقابت در فضای آنلاین، تحقیق کلمات کلیدی، میزان منابع مالی و غیر مالی، نیروی انسانی و نحوه فروش محصولات است.
با توجه به این موارد میتوان استراتژی سئو را تدوین کرد. بهترین توصیه برای مدیران کارخانهها این است که از خدمات مشاوره سئو توسط متخصصین و شرکتهای برتر سئو استفاده کنند تا با کمترین هزینه و ریسک ممکن استراتژی بهتر و اثربخشتر انتخاب شود.
شرکتهایی که سئو کارخانهها انجام میدهند؟
یکی از راههای پیاده سازی سئو و تدوین استراتژی برای سایتهای سئو استفاده از خدمات شرکتهای دیجیتال است، این شرکتها با گردآوری افراد خبره و کارآمد در حوزه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت، میتوانند سئو سایت را به خوبی انجام دهند.
آژانس تخصصی یاسئومی یکی از تخصصیترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات سئو کارخانهها است که با سابقه همکاری بلند مدت با کارخانههای مشهد تجربی فوقالعادهای در این زمینه دارد.
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