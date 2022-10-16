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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

گندم پاییزه در ۴۰ هزار هکتار زمین چهارمحال و بختیاری کاشته می‌شود

گندم پاییزه در ۴۰ هزار هکتار زمین چهارمحال و بختیاری کاشته می‌شود

شهرکرد_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال‌زراعی جاری ۴۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان به کشت گندم پاییزه اختصاص می‌یابد.

حسین برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: گندم پاییزه تاکنون در ۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری کاشته شده است.

وی افزود: کاشت گندم پاییزه در زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری تا پایان آذرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

برزگر تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در چهارمحال و بختیاری به‌علت خشک‌سالی‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

وی یادآور شد: سالانه حدود ۶۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم اختصاص می‌یابد که از این سطح ۲۰ هزار هکتار گندم آبی و ۴۰ هزار هکتار گندم دیم است.

کد مطلب 5609673

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