نشست «تخصصی جهاد تبیین و روشنگری مسائل روز» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار از یادگاران دفاع مقدس و تحلیل گر مسائل سیاسی صبح یکشنبه در نشست تخصصی جهاد تبیین و روشنگری مسائل روز کشور با اشاره به هجمه‌های مختلف علیه کشور و ملت ایران اظهار داشت: ایران اسلامی در ابعاد مختلف سرآمد کشورهای منطقه به شمار می‌رود و انقلاب اسلامی تمام هستی کشورهای استکباری را زیر سوال برد.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند که انقلاب ایران محدود و زمین گیر شود، گفت: برای اولین بار دو قطب برتر جهان در برابر گفتمان انقلاب قرار گرفتند ولی نتوانستند انقلاب را کنترل و مهار کنند.

وی با اظهار اینکه ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای حاشیه برای کنترل ایران گفت: در حال حاضر در تلاش هستند تا کنترل امنیتی را تشدید کنند و انزوای سیاسی ایران را رقم زنند.

سردار میرشکار با بیان اینکه گفتمان انقلاب اسلامی در جهان روبه نشر و توسعه است، گفت: یقین داشته باشید در آینده نزدیک جمهوری شیعی در منطقه شکل می‌گیرد و نتوانستند با تحریم و انزوای سیاسی ایران به نتیجه برسند.

این تحلیل گر مسائل سیاسی اقتصاد بدون نفت را ازجمله سیاست‌های و راهبردهای کشور ذکر کرد و گفت: تبیین با محافظه کاری و مجیزگویی مسئولان فرق دارد و قرار است مطالبه درست داشته باشیم.

وی یادآور شد: باید مطالبه گری درستی داشته باشیم تا مسئولان شرایط را درک کنند و جهاد تبیین غبارروبی از مشکلات و چالش‌ها است و هر زمانی که فرهنگ و مدیریت، مدیریت و گفتمان انقلابی و اسلامی شد، دولت اسلامی شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: با مطالبه گری و جهاد تبیین، یار مسئولان خدمت گذار و مانع نفوذی‌ها باشیم.