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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

مشکل اهدای وام ۱۰۰ میلیونی کارآفرینی نابینایان حل شد

مشکل اهدای وام ۱۰۰ میلیونی کارآفرینی نابینایان حل شد

یزد- نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس از حل مشکل اهدای وام ۱۰۰ میلیونی کارآفرینی و اختصاص مکانی برای تولید و فروش محصولات نابینایان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نابینایان استان یزد اظهار داشت: با همکاری مسئولان در استان، مشکل وام ۱۰۰ میلیونی کارآفرینی و مکان فروش محصولات نابینایان حل شد.

وی بیان کرد: تلاش و همت نابینایان برای یادگیری هنرهای مختلف بسیار ارزشمند است و آثاری که توسط این عزیزان تولید می‌شود، با کیفیت مناسب و به شکل زیبا به یک محصول نهایی تبدیل شده که نشان از زحمات آنها و مربیانشان است.

جوکار، یکی از اقدامات ضروری را ایجاد نمایشگاهی ویژه فروش آثار نابینایان در استان اعلام کرد و افزود: اینکه اثری توسط نابینایان تولید شود و امکان فروش نداشته باشد خیلی اثرگذار نیست بلکه باید بازاریابی به بهترین شکل صورت پذیرد تا بتوانند از این راه امرار معاش داشته باشند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس تاکید کرد: با همت مسئولان فنی و حرفه‌ای و بهزیستی در استان امیدواریم بتوانیم بستری را برای فعالیت نابینایان استان فراهم کنیم.

کد مطلب 5609979

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