علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار زرد هواشناسی برای خراسان شمالی خبر داد.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: سامانه بارشی که کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دما را به دنبال دارد روز سه شنبه وارد استان می‌شود.

وی افزود: این سامانه بارشی تا عصر چهار شنبه فعالیت خود را در استان ادامه خواهد داد.

گلرخ بیان داشت: وزش شدید باد، بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعد و برق از ویژگی‌های این سامانه خواهد بود.

وی گفت: اغلب نقاط استان به ویژه شهرستان مانه و سملقان، رازوجرگلان، بجنورد و شمال شیروان منطقه اثر این سامانه هستند.