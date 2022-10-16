شرایط فروش نقدی کامیون فورس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح فروش نقدی، کامیون فورس ۶ تن با قیمت قطعی و به تعداد محدود به صورت آنلاین از روز دوشنبه مورخ ١٤٠١ / ٧ / ٢٥ ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۶ همان روز یا تکمیل ظرفیت صرفاً از طریق پرتال ایرانی کار انجام خواهد شد.

قیمت فروش نقدی فورس بدون خواب ۹.۸۰۱.۶۷۰.۰۰۰ ریال و فورس کابین خوابدار ۱۰.۲۰۲.۱۲۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است. با این قیمت فورس توانایی رقابت با بسیاری از محصولات مشابه خود را دارد و از نظر قیمت، ارزنده‌ترین محصول نسبت به رقبای خود است.

این قیمت شامل مجموع هزینه هوشمندسازی کارت خودرو، پست و خدمات، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات و عوارض شماره گذاری می‌باشد. گفتنی است موعد تحویل خودروها هفته دوم آذر اعلام شده است.

لازم به ذکر است قیمت فوق بدون در نظر گرفتن قیمت کاربری است باشد و مبلغ کاربری، بر اساس نوع کاربری انتخاب شده توسط مشتری به مبلغ فوق افزوده خواهد شد و ثبت‌نام کامیون فورس صرفاٌ به همراه کاربری امکان‌پذیر است و امکان تغییر کاربری به هیچ عنوان میسر نیست، همچنین زمان ساخت کاربری به زمان تحویل خودرو افزوده می‌گردد.

بهمن دیزل این دو نوع فورس را با انواع کاربری اعم از باری چوبی با روکش فلزی، بغلدار فلزی بازشو، باری فلزی، مسقف فلزی، مسقف فلزی حمل نوشابه، مسقف چادری بغلدار بازشو فلزی، مسقف ایزوله، یخچالدار (یونیت تک‌منظوره) عرضه می‌کند.

متقاضیان ضروری است پیش از اقدام به ثبت نام در این طرح فروش به دقت شرایط و قوانین این طرح فروش را در صفحه گروه بهمن در پرتال ایرانی کار به آدرس http://Bahman.iranecar.com مطالعه کنند.