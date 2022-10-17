اثربخشی کولونوسکوپی در کاهش خطر سرطان روده بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان اثرات کولونوسکوپی بر مرگ و میر ناشی از سرطان را در شمال اروپا بررسی کردند.

آنها به این نتیجه رسیدند که انجام کولونوسکوپی خطر ابتلاء به سرطان روده بزرگ را طی ۱۰ سال کاهش می‌دهد.

با این حال، محققان می‌گویند که کولونوسکوپی ممکن است آنطور که قبلاً تصور می‌شد برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و مرگ ناشی از آن مؤثر نباشد.

سرطان کولورکتال (روده بزرگ) دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است.

مطالعات نشان می‌دهد که غربالگری سرطان کولورکتال خطر مرگ ناشی از این بیماری را کاهش می‌دهد. رایج‌ترین آزمایش‌های غربالگری، آزمایش مدفوع و کولونوسکوپی است.

در حال حاضر، محققان توصیه می‌کنند که افراد از سن ۴۵ سالگی هر ۱۰ سال یک بار تحت کولونوسکوپی قرار گیرند.

اخیراً، محققان اثربخشی کولونوسکوپی در لهستان، نروژ، سوئد و هلند را در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان روده بزرگ ارزیابی کردند.

محققان دریافتند که خطر ابتلاء به سرطان روده بزرگ در میان افرادی که غربالگری شده بودند در مقایسه با افرادی که در یک دوره ۱۰ ساله غربالگری نشده بودند کمتر بود، اما اشاره کردند که اثربخشی پیشگیری از سرطان روده بزرگ کمتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.

به طور کلی، محققان خاطرنشان کردند که کولونوسکوپی خطر ابتلاء به سرطان کولورکتال را در عرض ۱۰ سال تا ۱۸ درصد کاهش می‌دهد. با این حال، آنها عنوان کردند که هر دو گروه تقریباً در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ در ۱۰ سالگی بودند.

برای ارزیابی ارتباط بین کولونوسکوپی و مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ به تحقیقات بیشتری نیاز است.