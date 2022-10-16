به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی درخصوص احداث روشنایی طولی در راه‌های روستایی گفت: احداث روشنایی طولی در راه‌ها بر اساس ضوابط، آیین‌نامه و دستورالعمل قانونی قابل اجرا است که در همین راستا ما در استان مرکزی اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده نسبت به طول راه‌ها رتبه اول روشنایی و نسبت به طول روشنایی از رتبه سوم در کشور برخوردار هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با بیان اینکه راه‌های استان مرکزی مجهز به ۳۵۰ کیلومتر روشنایی طولی است، گفت: هزینه هر یک کیلومتر نگهداری روشنایی راه‌ها، سالانه برابر با ۵۰ میلیون تومان است که به صورت جاری در تمام ایام سال توسط اکیپ ایمنی اداره کل انجام می‌شود.

جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت سیزدهم به روستاها و ارتقای زیرساخت روستاها در زمینه های مختلف مانند تولید محصولات کشاورزی، توسعه راه‌های روستایی، ارتقای ظرفیت گردشگری و غیره اخیراً شاهد مهاجرت معکوس به روستاها و افزایش تردد در راه‌های روستایی استان هستیم که در این راستا باید با هم افزایی بیش از پیش تلاش کنیم تا مردم برای تردد در راه‌های روستایی از بستری مناسب بهره مند شوند.

به گفته وی اقدامات مختلفی توسط ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ها برای ارتقای ایمنی در سطح و حاشیه راه‌های روستایی به صورت جاری انجام می‌شود که درصورت تعامل هرچه بیشتر برای استفاده از ظرفیت دهیاران، این اقدامات نتایج مطلوب تر در سطح بیشتری خواهد داشت.