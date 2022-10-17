رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی ارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری این رزمایش بزرگ در راستای اجرای مأموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق با تقویم ابلاغی سالانه و به منظور ارتقای آمادگی رزمی نیروی زمینی صورت می‌گیرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عملیات هلی‌برن چتربازی، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی بالگردها، عملیات پهپادهای رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل بر روی رودخانه ارس، تصرف و کنترل جاده‌های مواصلاتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی از بخش‌های مختلف این رزمایش است.

سردار محمد پاکپور اظهار کرد: پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه صلح و دوستی و تحکیم امنیت پایدار و برای دشمنان اعلام آمادگی نیروی زمینی سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ قاطعانه دادن به هرگونه تهدید است.