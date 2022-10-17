بیش از سه هزار خط تلفن ثابت در کردستان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت اظهار داشت: در حال حاضر تعداد تلفن‌های مشغول به کار استان بیش از ۵۲۳ هزار و ۲۸۰ شماره است که سه هزار و ۸۸۰ مورد آن در سال جاری دایر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط واگذاری شماره‌های جدید به متقاضیان سرویس تلفن ثابت در سطح استان فراهم است، گفت: بیش از ۶۰۰ هزار و ۶۰۴ شماره تلفن منصوبه در استان وجود دارد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اینکه ارائه سرویس تلفن ثابت در روستاها همچون دیگر خدمات مخابراتی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری یکسان مردم از محصولات مخابراتی در اولویت کارهای منطقه قرار دارد گفت: هم اکنون یک هزار و ۵۰۲ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

وی یادآور شد: بر اساس آمار جمعیتی در شهرستان‌های تابعه، بعد از شهرستان سنندج، شهرستان سقز با ۶۶ هزار و ۵۶۷ شماره بیشترین مشترک تلفن ثابت را به خود اختصاص داده است.

حکمت با بیان اینکه زیرساخت و امکانات لازم برای واگذاری خطوط جدید تلفن ثابت در استان وجود دارد اضافه کرد: متقاضیانی که درخواست ثبت نام تلفن ثابت دارند می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت در محل و یا با مراجعه به سامانه «مخابرات من» به آدرس https://my.tci.ir نسبت به ثبت نام تلفن ثابت اقدام کنند.

وی در ادامه به مزایای فیبرنوری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بستر سیم مسی به دلیل داشتن محدودیت‌های فراوان از جمله فاصله و هزینه بالای اجرا و نگهداری، دیگر گزینه مناسبی برای این روند به نظر نمی‌رسد در نتیجه رویکرد جدید و اولویت شرکت مخابرات ایران استفاده از بستر فیبر نوری است.

وی اعلام کرد: طی چند سال اخیر بیش از پنج هزار و ۵۱ کیلومتر فیبر نوری در سطح استان اجرا شده است که بهره گیری از این زیرساخت، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات وابسته به این بستر را به دنبال داشته است.