به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد اظهار کرد: ورزش در مسیر پویایی و نشاط و تقویت مشارکت‌های اجتماعی جامعه مؤثر خواهد بود

وی با بیان اینکه ورزش در راستای اعتلای فرهنگ جامعه مخصوصاً فرهنگ پهلوانی خیلی می‌تواند مؤثر باشد، اظهار کرد: تلاش برای فرهنگ ورزش همگانی نیاز به همراهی و مساعدت همه مردم و دستگاه‌ها دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به درخشش تیم‌های قزوینی در لیگ برتر کشور عنوان کرد: وقتی در ورزش موفق خواهیم بود که همه استان تفکر لیگ برتری داشته و کنار هم باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در این هفته بیان کرد: برگزاری ۴۰ همایش کوهروی و پیاده روی، ۱۲۰ مسابقه ورزشی، طرح ورزش خیابانی، مسابقات کارکنان دولت، افتتاح ۵ خانه ورزش روستایی در استان قزوین با حضور ویدئو کنفرانس وزیر ورزش، مسابقات خانه‌های ورزشی روستایی در ۶۵ روستا، ۲۰۰ مسابقه بومی محلی و جشنواره ورزش پارالمپیک از جمله برنامه‌هایی است که در هفته تربیت بدنی در استان قزوین برگزار خواهد شد.

علایی با بیان اینکه به دنبال سرمایه گذاری بخش صنعت در ورزش استان قزوین هستیم تصریح کرد: با سرمایه گذاری حداقلی واحدهای صنعتی در بخش ورزش می‌توان ورزش پایه در استان را تقویت کرده و به از ورزش قهرمانی نیز حمایت کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ها برای حضور تیم بسکتبال مهرام در استان قزوین عنوان کرد: گفتگوهایی مبنی بر واگذاری یک ساله ورزشگاه شهید بابایی به تیم مهرام و همچنین مشارکت مهرام در تکمیل استادیوم ۶ هزارنفری قزوین شده بود اما علی رغم موافقت اولیه، تیم مهرام در نهایت با این درخواست موافقت نکرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از وجود ۳۳ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان قزوین خبر داده و گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان قزوین ۷۸ میلیارد تومان اعتبار برای بخش ورزش استان قزوین مصوب شد.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۲۰۰ ورزشکار قزوینی به اردوی تیم‌های ملی مختلف دعوت شده‌اند، تاکید کرد: ۸۰ ورزشکار به صورت فیکس در تیم ملی حضور داشته و میزبان ۵۵ اردوی تیم ملی نیز بوده‌ایم.

علایی مقدم در پایان با اشاره به نیمه تمام مانده ورزشگاه ۶ هزار نفری و همچنین سالن دو و میدانی یادآور شد: برای ساخت این مجموعه‌ها حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است اما عدم کارایی لازم پیمانکار باعث نیمه تمام ماندن پروژه و همچنین عدم جذب به موقع اعتبارات شده است.