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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰

کارکنان صنعت نفت جنوب در دفاع از امنیت تجمع کردند

کارکنان صنعت نفت جنوب در دفاع از امنیت تجمع کردند

اهواز - کارکنان صنعت نفت جنوب در دفاع از امنیت و انسجام ملی در شهرک نفت اهواز تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان صنعت نفت جنوب که بخش عمده‌ای از تولید نفت کشور را به عهده دارند صبح دوشنبه در شهرک نفت اهواز تجمع کردند تا از امنیت و انسجام ملی دفاع کنند.

این تجمع با هدف نشان دادن انسجام ملی برای تولید نفت و گاز و صیانت از زندگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب در این تجمع تاکید کرد: ما کارکنان صنعت نفت جنوب بر همان عهدی که در سال ۱۳۵۷ با امام خمینی (ره) بسته‌ایم ثابت قدم هستیم و در مسیر آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستاده‌ایم.

علیرضا دانشی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیرشان فرمودند که این مسائل نباید ما را از وظایف و مسئولیت‌های اصلی دور کند ما کارکنان صنعت نفت نیز با پشتیبانی محض از ولایت فقیه با بهره مندی از کارکنان و متخصصان توانمند داخلی صنعت نفت، همه وظایف مرتبط با تولید را با تمام توان انجام خواهیم داد و ذره‌ای کوتاهی از ما دیده نخواهد شد.

دانشی تاکید کرد: کارکنان صنعت نفت در مقاطع مختلف تاریخی وفاداری و دلسوزی خود نسبت به انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند و دشمن بداند هیچ جایگاهی در میان کارکنان صنعت نفت ندارد.

کد مطلب 5610960

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      9 2
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      احسنت به کارکنان صنعت نفت جنوب واهواز درد وبلاتون بخوره تو سر این سلبریتیها وورزشکارهای بی بصیرت ،خیلی مردید 👌👌👌👌👌👌
    • علی محبی DE ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      7 0
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      امنیت خط قرمز مردمه👌🏻
    • صادق IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      5 0
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      کارکنان صنعت نفت جنوب به اعتراف سران رژیم سابق با بستن شیرهای نفت، کمر رژیم شاهنشاهی را شکستند حالا دشمن فکر می کنه می تونه از این حربه استفاده کنه ولی در شناخت کارکنان صنعت اشتباه کرده اینها پای انقلاب خودشان ایستاده اند.
    • اهورا IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      سلام وقت بخیر چرا کلیپ تجمع کارکنان صنعت نفت هرچی گشتم نبود ممنون میشم بزارید

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