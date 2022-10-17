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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خبر داد؛

فعالیت ۳۲ مرکز توانبخشی روزانه در خراسان جنوبی

فعالیت ۳۲ مرکز توانبخشی روزانه در خراسان جنوبی

بیرجند_ مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ۳۲ مرکز توانبخشی روزانه در شهرستان‌های خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی عصر دوشنبه در شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد استان بیان داشت: یکی از معلولیت‌های تحت پوشش بهزیستی سندرم دان است و اگر افرادی بخواهند مراکز شبانه روزی را در این خصوص ایجاد کنند، باید از بهزیستی مجوز فعالیت بگیرند.

وی با اشاره به اینکه ما هم در حد توان به این گونه تشکل‌های مردمی کمک می‌کنیم، افزود: توسط کمیسیون پزشکی مشخص می‌شود که کودکان دارای معلولیت تا چه سطحی از آموزش‌ها را می‌توانند فرا گیرند.

وی گفت: بعضی از این کودکان با حضور در مراکز حرفه آموزی بهزیستی از آموزش‌های لازم بهره مند می‌شوند و در صورتی که واجد شرایط برای اشتعال باشند، به آنها کمک مالی می‌کنیم.

شرفی با بیان اینکه در مجموع ۳۲ مرکز توانبخشی روزانه در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: در خراسان جنوبی این افراد بیشتر با کمک خانواده‌های خود در حرفه‌ای مشغول به کار می‌شوند.

وی اظهار کرد: بعضی از پسران داران معلولیت در خراسان جنوبی در زمینه تولید مایع شیشه شو و آب رادیاتور فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 5611075

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