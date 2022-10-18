۶٠ هزار هکتارجنگل در کهگیلویه و بویراحمد به آفت برگ خوار آلوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رهام باقر پور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۲۶ هزار و ۸٠٠ هکتار از جنگل‌های گرمسیری استان به آفت پروانه برگ خوار سفید دچار شده است.

باقرپور با اشاره به پایش، کنترل و مبارزه با آفات درختان در ۳۵٠ هزار هکتار از جنگل‌های استان، تصریح کرد: حداقل ۱۸ هزار هکتار از جنگل‌های شهرستان باشت به آفت پروانه برگ خوار سفید آلوده شده و در کهگیلویه، بهمئی. لنده نیز شاهد این آفت هستیم.

وی از مشاهده آفت برگ خوار سفید بلوط تا ارتفاع ۱۲٠٠ متری مناطق آلوده خبر داد و گفت: کارگروه‌های تخصصی فعال و مبارزه با آفات اجرایی شده است.

رئیس اداره حفاظت منابع طبیعی استان با اشاره به وجود ۸۵٠ هزار هکتار جنگل در استان، تصریح کرد: ۸٠ درصد این ظرفیت را بلوط تشکیل می‌دهد.