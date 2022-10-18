کاروان کاراته با نام عزت، اتحاد، افتخار راهی ترکیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، کاروان کاراته ایران با نام "عزت، اتحاد، افتخار" در دوازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال شرکت می‌کند. در این کاروان نزدیک به ۶۰ ورزشکار، مربی و داور حضور دارند.



مراسم بدرقه کاروان "عزت، اتحاد، افتخار" پنجشنبه هفته جاری ۲۸ مهرماه ساعت ۱۰ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. در این مراسم علاوه بر اعضای خانواده کاراته، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک نیز حضور خواهند داشت.



مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده‌های پایه از چهارم تا هشتم آبان ماه در قونیه ترکیه برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها بیش از ۱۸۰۰ ورزشکار از ۱۰۴ کشور جهان حضور دارند.