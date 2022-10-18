جاده دیر - بوشهر با سرعت و نظارت بیشتری اجرا شود

حسن رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور بوشهر به شهرستان دیر به طول ۱۹۲ کیلومتر و در ۱۴ قطعه از مصوبات سفر استانی دولت دهم در سال ۹۰ است که تا کنون به بهره برداری نرسیده است و روزانه شاهد اتفاقات و خسارات بسیار تلخ مالی و جانی هستیم.

وی اضافه کرد: این یک پروژه اولویت دار و حیاتی است، جاده وفاق (ساحلی دیر به کنگان) نیست که زمان بر شود و یا راه دسترسی را کوتاه و آسان کند.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تعلل در اجرا و یا کمبود اعتبارات لازم برای اجرای هر چه سریع‌تر مسیر بوشهر به دیر با مصائب سنگین و مرگبار مصادف خواهد بود.

لزوم تکمیل مسیر

وی خاطرنشان کرد: قرار گیری این محور در مسیر بنادر مهم جنوبی، حوزه‌های انرژی پارس شمالی و منتهی شدن به صنایع پارس جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار است و تکمیل آن ظرفیت‌های بالای اقتصادی و اشتغالزایی به همراه خواهد داشت و به نوعی زیرساخت مهم سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

رمضانی بیان داشت: سالانه مادران زیادی در شهرستان دیر داغدار می‌شوند و مادران زیادی نیز روزانه دل نگران سلامتی و بیمناک وقوع حادثه‌ای دهشتناک در رفت و آمد عزیزان خود در این مسیر هستند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های خوبی که در حال انجام است گفت: انتظار داریم اجرای این پروژه با سرعت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا بیش از این شاهد رخت سیاه بر تن مردم زحمتکش این دیار نباشیم.