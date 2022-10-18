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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها:

جاده دیر - بوشهر با سرعت و نظارت بیشتری اجرا شود

جاده دیر - بوشهر با سرعت و نظارت بیشتری اجرا شود

بوشهر- نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها گفت: جاده دیر به بوشهر از جاده ساحلی به جاده آسمانی تبدیل شده که باید برای تسریع در اجرای آن تلاش بیشتری شود.

حسن رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور بوشهر به شهرستان دیر به طول ۱۹۲ کیلومتر و در ۱۴ قطعه از مصوبات سفر استانی دولت دهم در سال ۹۰ است که تا کنون به بهره برداری نرسیده است و روزانه شاهد اتفاقات و خسارات بسیار تلخ مالی و جانی هستیم.

وی اضافه کرد: این یک پروژه اولویت دار و حیاتی است، جاده وفاق (ساحلی دیر به کنگان) نیست که زمان بر شود و یا راه دسترسی را کوتاه و آسان کند.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تعلل در اجرا و یا کمبود اعتبارات لازم برای اجرای هر چه سریع‌تر مسیر بوشهر به دیر با مصائب سنگین و مرگبار مصادف خواهد بود.

لزوم تکمیل مسیر

وی خاطرنشان کرد: قرار گیری این محور در مسیر بنادر مهم جنوبی، حوزه‌های انرژی پارس شمالی و منتهی شدن به صنایع پارس جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار است و تکمیل آن ظرفیت‌های بالای اقتصادی و اشتغالزایی به همراه خواهد داشت و به نوعی زیرساخت مهم سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

رمضانی بیان داشت: سالانه مادران زیادی در شهرستان دیر داغدار می‌شوند و مادران زیادی نیز روزانه دل نگران سلامتی و بیمناک وقوع حادثه‌ای دهشتناک در رفت و آمد عزیزان خود در این مسیر هستند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های خوبی که در حال انجام است گفت: انتظار داریم اجرای این پروژه با سرعت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا بیش از این شاهد رخت سیاه بر تن مردم زحمتکش این دیار نباشیم.

کد مطلب 5611613

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