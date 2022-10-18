پیروزی استقلال ملاثانی بعد از ۲۴ ساعت پرحاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان استقلال ملاثانی که با دستان خالی لقب شگفتی سازان لیگ دسته اول فوتبال کشور را با قرار گرفتن در رده سوم تا به اینجای کار به خود اختصاص داده‌اند، یک هفته پر حاشیه را پشت سر گذاشت.

آنها بعد از آخرین بازی خود با استعفای سرمربی و اعتصاب بازیکنان خود مواجه شدند و آنها نسبت به حمایت نشدن و پرداخت نشدن مبلغ قراردادهای خود شاکی بودند.

روز گذشته که سرانجام با پا در میانی های انجام شده، سرمربی و بازیکنان این تیم حاضر به تمرین و بازی شدند تا ۲ ساعت قبل از بازی امروز به علت ناهماهنگی ایجاد شده، زمین برای بازی تیم‌های استقلال ملاثانی و دریای بابل هماهنگ نشده و مشکلی جدی و پرتنش برای دو تیم ایجاد کرده بود.

در نهایت باشگاه استقلال خوزستان به عنوان متولی استفاده از زمین چمن ورزشگاه الغدیر رضایت داد که این بازی در این ورزشگاه انجام شود.

استقلال ملاثانی نیز موفق شد در یک بازی متعادل و درگیرانه در نیمه اول و در دقیقه ۳۰ توسط رضا احمدیان زاده به گل برسد و پیروز به رختکن برود.

بازی تا دقایق پایانی یک بر صفر به نفع ملاثانی بود تا اینکه در دقیقه ۹۰ این تیم مجدد و این بار به وسیله احسان علوان زده به گل رسید تا دو بر صفر زمین مسابقه را ترک کند.

استقلال ملاثانی در یک رکورد فوق العاده از فصل پیش تاکنون ۲۹ هفته است که شکستی نداشته است.

این تیم با ۱۹ امتیاز و هم امتیاز با فجر در رده سوم جدول ایستاده است.