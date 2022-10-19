به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تیرآهن یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی است که در صنایعی چون راه و ساختمان استفاده می‌شود. این پروفیل فولادی در سایزها و مساحت سطح مقطع متنوعی قابلیت تولید دارد. به همین ترتیب قیمت انواع تیرآهن‌هایی که به بازار آهن و فولاد عرضه می‌شود، متغیر خواهد بود. بنابراین برای قیمت‌گذاری انواع تیرآهن از پارامترهای مانند نوع آلیاژ، کاربرد، وزن تیر و… برای قیمت گذاری استفاده می‌شود.

تیرآهن از جمله محصولاتی است که علاوه بر تنوع در سایزبندی، در شکل سطح مقطع نیز می‌تواند تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. به همین خاطر اختلاف قیمت بین انواع آن‌ها می‌تواند قابل توجه باشد. شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت آهن اسپات قیمت انواع تیرآهن در سایزهای مختلف را مشاهده کنید. همچنین آهن اسپات با پایش دقیق بازار آهن و فولاد تمامی اطلاعت مندرج بر روی سایت از جمله قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کند.

پارامترهای مستقیم مؤثر بر قیمت انواع تیرآهن

تیرآهن را می‌توان به‌عنوان پرکاربردترین مقطعی در صنعت ساخت‌وساز نام برد. این سازه فولادی در ابعاد مختلفی چه در طول و چه در ضخامت تولید می‌گردد. هر یک از این تغییراتی که بر روی آن اعمال می‌شود هدفی مهندسی را پشت خود دارد. البته اختلاف در طراحی ظاهری تیرآهن تنها دلیلی نیست که منجر به اختلاف قیمت در انواع آن می‌شود.

پارامترهای متنوعی وجود دارد که هر یک به نحوی در هنگام خریدوفروش چنین کالایی می‌توانند در قیمت گذاری تأثیر داشته باشند. شناخت این عامل‌های تأثیر گذار به سرمایه گذاران پروژه‌های عمرانی و دیگر مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا در هنگام خرید و یا برنامه‌ریزی مالی تصمیم بهتری بگیرند.

نوع تیرآهن

تیرآهن از آن دسته مقاطعی است که در شکل سطح مقطع نیز می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد. همین تفاوت‌ها بر وزن، کاربرد و در نهایت بر قیمت تیر تأثیر گذار خواهد بود. به طور مثال قیمت تیرآهن هاش با توجه به کیفیت محصول، کارخانه تولید کننده و سطح مقطع آن تعیین می‌شود.

در جدول زیر ویژگی‌های تیرآهن لانه زنبوری، تیرآهن‌های INPو IPE و تیرآهن هاش بال پهن یا IPB بررسی شده است.

نام تیرآهن مشخصه تیرآهن تیرآهن لانه زنبوری دارای حفره‌هایی روی بدنه تیرآهن INP ضخامت یکسان در بال‌ها تیرآهن IPE اختلاف ضخامت بال در ابتدا و انتها تیرآهن هاش بال پهن یا IPB تولید در سه دسته وزنی

سایز تیرآهن

اگر از روبه‌رو به تیرآهن نگاه کنید، متوجه دو بال در راستای افق و بخشی عمودی به نام جان خواهید شد. به‌علاوه در بعد ضخامت نیز تیرها دارای مقداری مشخص هستند. تفاوت در میزان ضخامت در بخش‌های جان و دو سر بال و همچنین نسبت طول به عرض سطح مقطع تیر عاملی برای ایجاد تغییر کاربری تیر و وزن آن خواهد بود. شما می‌توانید با مراجعه به سایت آهن اسپات از قیمت دقیق و مشخصات انواع تیرآهن اطلاع کسب کنید.

وزن تیرآهن

از مهمترین پارامترهایی که در هنگام خرید و فروش آهن‌آلات به آن توجه می‌شود، وزن است. به کمک وزن و در اختیار داشتن نرخ روز می‌توان قیمت انواع تیرآهن را محاسبه کرد. برای به‌دست‌آوردن وزن چنین محصولاتی می‌توان به جداول اشتال، روابط ریاضی بر حسب چگالی و برگه مشخصات فنی کارخانه تولیدکننده مراجعه کرد.

جدول اشتال

جدول اشتال، جدولی است که در آن مشخصات فنی و استاندارد مقاطع فولادی درج شده است. در این جدول وزن، کاربرد، مساحت سطح مقطع و… هر یک از انواع تیرآهن‌های IPE، IPB، INP و لانه‌زنبوری وجود دارد.

قیمت‌گذاری انواع تیرآهن بر اساس بازار جهانی

گروهی دیگر از عوامل که بر قیمت تیرآهن مؤثر هستند، به شرایط بازارهای خرید و فروش باز می‌گردد. به طور مثال نوسان نرخ ارز، هزینه‌های حمل و نقل، قیمت روز آهن و… در این گروه جای می‌گیرند.

قیمت روز بازار فولاد و آهن

تنها عاملی که بر دیگر پارامترهای تعیین قیمت ارجحیت دارد، قیمت روز آهن و فولاد در بازارهای جهانی است. این قیمت تحت تأثیر اتفاق‌های مانند تحریم‌ها می‌تواند هر روز دچار نوسان شود. در نتیجه پیش از تعیین قیمت انواع تیرآهن مانند باید از وضعیت بازار جهانی اطلاع یافت.

قیمت‌گذاری بر اساس تعداد شاخه

بیشتر بنگاه‌های خرید و فروش قیمت تیرآهن‌ها را بر حسب سایز و به‌ازای هر شاخه به مشتریان خود اعلام می‌کنند. طول هر شاخه تیرآهن نیز ۶ متر یا ۱۲ متر است. به طور مثال تیراهن سایز ۱۲ در شاخه‌های ۱۲ متری به بازار عرضه می‌شود.

با ضرب قیمت شاخه سایز موردنظر در تعداد می‌توان قیمت نهایی را به دست آورد. شما می‌توانید با مراجعه به سایت آهن اسپات قیمت به‌روز مقاطع فلزی مانند لوله‌های مسی، تیرآهن و … را به آسانی مشاهده کنید.

قیمت هر بندیل تیرآهن

بندیل یک واحد حجمی در میان بازاریان است که در آن تعداد مشخصی تیرآهن قرار می‌گیرد. برای به‌دست‌آوردن قیمت انواع تیرآهن در یک بندیل باید قیمت یک شاخه تیر موجود را در تعداد کل شاخه‌ها ضرب کرد.

کیفیت تولید تیرآهن

یکی از پارامترهایی که بر روند تعیین قیمت انواع تیرآهن تأثیر خواهد داشت، استاندارد و کیفیت تولید است. در حال حاضر چندین استاندارد از جمله DIN آلمان، ملی و AISI در میان فولادسازان داخلی به رسمیت شناخته می‌شود. با بررسی تست‌هایی مکانیکی پاس شده توسط مقطع می‌توان از کیفیت تولید اطمینان یافت. هر چه پاسخ تست به عدد استاندارد نزدیکتر باشد، قیمت تیر هم بالاتر خواهد بود.

مشاهده قیمت انواع تیرآهن در آهن اسپات

تیرآهن از پرمصرف‌ترین مقطع فولادی است که در وزن‌ها و شکل‌های سطح مقطع متنوعی امکان تولید دارد. به همین سبب بروز اختلاف قیمت انواع تیرآهن را می‌توان انتظار داشت. البته پارامترهایی مانند قیمت جهانی فولاد، کیفیت تولید و… نیز هستند که در قیمت‌گذاری موثرند. بهترین روش برای مشاهده لحظه‌ای قیمت تیرآهن روز مراجعه به وب‌سایت آهن اسپات است.

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